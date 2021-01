Công an TP.Tam Kỳ khởi tố, tạm giam Thắng “Diễm”

(QNO) - Ngày 4.1, Công an TP.Tam Kỳ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Đình Thắng (36 tuổi, biệt danh Thắng “Diễm”, trú phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) để tiếp tục điều tra, xử lý về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Hoàng Đình Thắng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, kết quả giám định tỷ lệ thương tích của nạn nhân bị Thắng “Diễm” cùng đàn em hành hung là 12%. Ngoài ra, công an cũng đang làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ đối với đối tượng này.

Theo cơ quan công an, ngày 21.12.2020, P.Đ.N. (24 tuổi, trú TP.Tam Kỳ) đến một quán cắt tóc ở TP.Tam Kỳ sau đó có mâu thuẫn với chủ quán và nhân viên. N. gọi điện cho Thắng cùng đồng bọn đến trợ giúp. Nhóm của Thắng đến và hành hung chủ quán, nhân viên, làm một khách cắt tóc bị thương.

Công an lập biên bản sự việc thì Thắng cùng đồng bọn không hợp tác, tiếp tục hành hung người khác và thách thức cán bộ làm nhiệm vụ. Đối tượng Thắng từng bị bắt giữ, lĩnh án tù về tội đánh bạc; bị lập biên bản về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý.