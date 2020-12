Công an TP.Tam Kỳ: Quyết liệt ra quân trấn áp tội phạm

Xử lý hàng loạt vụ vi phạm hình sự, ma túy, đẩy mạnh kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời ra quân kiểm soát trật tự an toàn giao thông, tập trung xử phạt hành vi vi phạm nồng độ cồn, Công an TP.Tam Kỳ đang đồng loạt hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lập lại bình yên cho thành phố.

CSGT TP.Tam Kỳ liên tục ra quân kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Ảnh: T.C

Liên tục “đánh án”

Chuẩn bị cho đợt cao điểm, từ giữa tháng 11 vừa qua, Công an TP.Tam Kỳ đã tăng cường các hoạt động nắm địa bàn, rà soát đối tượng, tập trung xử lý các vụ việc nổi cộm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Đầu tháng 12 vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng Vương Khả Hà (SN 2001, ngụ thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn), Huỳnh Tấn Định (ngụ xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) và Nguyễn Văn Tân (cùng SN 2002, ngụ xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) về tội cố ý gây thương tích. Các đối tượng này bị bắt giữ chỉ sau một tuần gây án, liên quan đến vụ dùng hung khí tấn công một nhóm thanh niên khác ở bờ hồ Nguyễn Du (TP.Tam Kỳ).

Bắt đầu đợt cao điểm, liên tục các vụ việc liên quan đến ma túy, hình sự cũng được phát hiện, xử lý. Chưa đầy một tuần sau ngày ra quân, đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy của đơn vị phát hiện, bắt quả tang 5 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng liên quan vụ việc này hiện đã bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý.

Sự nhiệt tình, trách nhiệm và tinh thần quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an TP.Tam Kỳ đã tạo được nhiều tình cảm trong lòng người dân. Ngày 18.12 vừa qua, sau tin báo của người dân, Công an TP.Tam Kỳ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Văn Lời (SN 1991, trú khối phố 4, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) về tội “bắt giữ người trái pháp luật”. Trước đó, xuất phát từ việc “con nợ” không trả tiền đúng hẹn, đối tượng này đã dùng gậy ba trắc hành hung nạn nhân, sau đó chở về nhà, yêu cầu người nhà mang tiền đến chuộc. Vụ việc một lần nữa khẳng định quyết tâm trong đấu tranh ngăn chặn các hành vi mang tính “xã hội đen”, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Gần đây nhất, Công an TP.Tam Kỳ bất ngờ kiểm tra quán bar DIAMOND Club (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ), phát hiện, lập biên bản xử lý đối với 27 đối tượng dương tính với chất ma túy. Chủ cơ sở cũng bị lập biên bản về hành vi để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý. Vụ đột kích này đã phần nào giúp ngăn ngừa, xử lý những phức tạp tiềm ẩn ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố suốt thời gian qua.

Tăng cường xử lý nồng độ cồn

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, Thượng tá Nguyễn Hồng Tâm - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho hay, trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, quản lý, tập trung đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện vốn là nơi thường bị lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy. Trên lĩnh vực an toàn giao thông, toàn bộ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ được huy động để ra quân kiểm soát liên tục trên các địa bàn trọng điểm.

“Chúng tôi tập trung kiểm tra, xử lý với hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là lỗi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện. Theo thống kê, sau hai tuần ra quân, Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt 125 trường hợp, trong đó có 17 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Có trường hợp bị xử phạt tiền lên đến 17 triệu đồng, tạm giữ bằng lái trong 17 tháng. Đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, Công an thành phố đang tập trung đấu tranh, vừa làm trong sạch địa bàn, vừa góp phần hiệu quả phòng ngừa tội phạm về ma túy, hình sự. Các hoạt động này sẽ được duy trì thường xuyên, kéo dài đến hết đợt cao điểm với mục tiêu lớn nhất vẫn là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo chuyển biến về an ninh trật tự” - Thượng tá Nguyễn Hồng Tâm chia sẻ.

Rất nhiều chuyển biến bước đầu được tạo ra sau những ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Sự có mặt của lực lượng CSGT trên các tuyến đường trong giờ cao điểm, hoạt động tuần tra, kiểm tra thường xuyên hơn tại các tụ điểm kinh doanh có điều kiện, nhiều tội phạm hình sự, ma túy bị khởi tố, tạm giam giúp phố xá có những ngày bình yên hơn trước thềm xuân mới. Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an TP.Tam Kỳ nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố đang tập trung toàn lực cho kế hoạch ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

“Đây là quyết tâm chính trị của toàn lực lượng, là tiền đề để hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2021, cũng như thực hiện chỉ đạo về đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Mục tiêu là đẩy mạnh phòng ngừa, đồng loạt tấn công, phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, truyền thông cũng được tăng cường. Chúng tôi mong muốn người dân cùng hưởng ứng, chung tay, nâng cao ý thức tự giác vì một xuân mới yên vui đang đến rất gần, vì bình yên cho thành phố” - Thượng tá Phạm Trường Sơn nói.