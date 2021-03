Công an xã Điện Thắng Nam bắt giữ 7 đối tượng đánh bạc

(QNO) - Công an xã Điện Thắng Nam (Điện Bàn) vừa triệt phá một sới bạc, bắt giữ 7 đối tượng.

Công an xã Điện Thắng Nam bắt 7 đối tượng đánh bạc. Ảnh: P.T.H

Lúc 21 giờ 15 ngày 3.3, lực lượng Công an xã Điện Thắng Nam bắt quả tang tại nhà ông Nguyễn Hường (thôn Phong Lục Đông Nam) có 7 đối tượng đang say sưa sát phạt thắng thua bằng tiền dưới hình thức binh xập xám. Lực lượng công an thu giữ 46,3 triệu đồng, gồm trên chiếu bạc 23,8 triệu đồng, trên người các đối tượng 22,5 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.