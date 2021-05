Đà Nẵng: Khởi tố vụ án vi phạm phòng chống dịch tại Thẩm mỹ viện quốc tế Amida

(QNO) - Trưa nay 13.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” theo Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, xảy ra tại Thẩm mỹ viện quốc tế Amida.

Thẩm mỹ viện quốc tế Amida cơ sở tại đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu). Ảnh: Báo Đà Nẵng

Thẩm mỹ viện Amida có 2 cơ sở tại số 222 đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu) và số 539 đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê).

Hai cơ sở này có hàng chục nhân viên đang làm việc mắc bệnh Covid-19, bao gồm cả Tổng Giám đốc N.T.P.A. (28 tuổi, trú chung cư F.Home, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 29.4, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng có văn bản yêu cầu “Tiếp tục hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trong trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định”.

Tuy nhiên ngày 2.5, Thẩm mỹ viện quốc tế Amida tổ chức một buổi thuyết giảng, huấn luyện với sự có mặt của hầu hết nhân viên, lao động. Những người tham gia sự kiện này không mang khẩu trang, không bảo đảm giãn cách và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Mới đây, clip ghi tại buổi huấn luyện nhân viên ngày 2.5 tại Amida được đưa lên mạng xã hội cho thấy nhiều sai phạm của thẩm mỹ viện này, gây bất bình, bức xúc trong dư luận.