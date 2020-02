Đại Lộc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ

Thời gian qua, Công an huyện Đại Lộc đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) và pháo trên địa bàn huyện một cách hiệu quả.

Theo Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc, nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, trong năm 2019 việc kiểm soát VK-VLN-CCHT và pháo trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả; đồng thời phát hiện, xử lý một số vụ việc nghiêm trọng liên quan.

Cụ thể, Công an huyện đã phối hợp với công an các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động thu gom VK-VLN-CCHT; qua đó thu gom 9 đầu đạn, phối hợp với Cơ quan Quân sự huyện Đại Lộc, Tổ chức hành động bom mìn Đan Mạch thu 4 khẩu súng quân dụng, 33 cây súng tự chế và 1 CCHT.



Công tác đấu tranh, xử lý các vi phạm về pháo được thực hiện quyết liệt. Đến cuối năm 2019, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 1 vụ với 1 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ 53kg pháo nổ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố 1 vụ - 1 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ - 2 đối tượng có hành vi sử dụng các loại pháo không được phép, phạt tiền 3 triệu đồng.

Công an huyện cũng tiến hành kiểm tra 69 cơ sở kinh doanh tạp hóa, văn phòng phẩm, 5 chợ, 21 cơ sở mua bán phế liệu, tuyên truyền và vận động chủ các cơ sở ký cam kết về hậu quả, tác hại, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo, đồ chơi trẻ em nguy hiểm, thu gom 53 súng nhựa, kiếm nhựa các loại để tiêu hủy theo quy định…

Dịp Tết Nguyên đán 2020, Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tuyên truyền về công tác quản lý sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông trong học sinh trường THCS tại xã Đại Chánh. Phổ biến các nội dung, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT và pháo cho gần 400 giáo viên, công nhân viên, học sinh trên địa bàn huyện. Lực lượng công an các xã/thị trấn cũng đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung không đốt pháo hoa đêm giao thừa trong các khu dân cư...

Tuy nhiên, dịp Tết Nguyên đán 2020, nhất là thời điểm đêm giao thừa, tình trạng đốt pháo trái phép vẫn diễn ra rải rác, nhỏ lẻ ở một số điểm khu dân cư khiến công tác quản lý, kiểm soát của lực lượng chức năng gặp khó...