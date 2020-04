Đảm bảo an ninh trong mùa dịch

Thời gian qua, hàng loạt vụ vi phạm liên quan đến phòng chống dịch được lực lượng công an xử lý nghiêm; nhiều đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để phạm tội nhanh chóng bị truy bắt, điều tra xử lý.

Công an làm việc với đối tượng Phương (trái), người đòi hành hung tổ kiểm soát y tế ở Nông Sơn. Ảnh: T.L

Kiên quyết trấn áp

Ngày 1.4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận thông tin có 2 đối tượng nam giới mang khẩu trang, mặc áo khoác màu kem điều khiển xe máy nhãn hiệu Exciter màu xanh đến ngân hàng V. chi nhánh huyện Núi Thành (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) giả vờ giao dịch sau đó tiếp cận, dùng dao khống chế nhân viên ngân hàng và cướp khoảng 200 triệu đồng trong ngăn kéo bàn.

Sau khi thực hiện hành vi, hai đối tượng này lên xe bỏ chạy về hướng Quảng Ngãi trên tuyến quốc lộ 1. Ban giám đốc Công an tỉnh nhanh chóng chỉ đạo, huy động lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Từ hình ảnh trích xuất camera, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, thông tin về chủ nhân chiếc xe máy và người điều khiển xe này lúc xảy ra vụ việc cũng được làm rõ. Công an huyện Núi Thành, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bình Sơn nhanh chóng truy xét.

Chưa đầy 8 tiếng đồng hồ sau, công an đã bắt giữ được hai đối tượng thực hiện vụ cướp là Nguyễn Thái Thành (SN 1992, trú thị trấn Châu Ổ) cùng Vũ Hồng Quang (SN 1993, trú xã Bình Thới, cùng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Khám xét khẩn cấp người và nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1 xe máy biển kiểm soát 76C1-614.18 là phương tiện gây án cùng số tiền 160,6 triệu đồng mà các đối tượng vừa cướp được. Công an huyện Núi Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra tội “cướp tài sản” đối với hai đối tượng này.

Trước đó, Công an huyện Thăng Bình cũng đã nhanh chóng xác minh làm rõ, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Trung Huy (1997), Nguyễn Văn Sơn (1995) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997, cùng trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình).

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công ty cho nghỉ quá lâu, hết tiền tiêu xài, ba đối tượng này liều lĩnh cướp giật hai thẻ cào điện thoại, loại mệnh giá 100.000 đồng của một chủ tiệm tạp hóa trên địa bàn.

Công an Thăng Bình cho hay, dù tài sản cướp được không lớn, tuy nhiên hành vi của các đối tượng khá manh động, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Vụ việc đang được củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.

Xử nghiêm vi phạm trong chống dịch

Ngày 8.4 vừa qua, UBND TP.Tam Kỳ đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh đối với quán karaoke Big Big Word - nơi phát hiện 10 người dương tính với ma túy trong thời điểm thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Ông N.T.D. (chủ quán karaoke Big Big Word) cũng bị xử phạt hành chính về hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự với tổng mức tiền phạt 17,5 triệu đồng.

Song song với việc tham gia túc trực ở 71 điểm chốt chặn trên toàn tỉnh để đảm bảo kiểm soát y tế 100% các trường hợp đi vào địa phận Quảng Nam, các hành vi vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến phòng chống dịch cũng được quán triệt xử lý nghiêm.

Điển hình, ngày 9.4, Công an huyện Nông Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương (SN 1982, thôn Phước Viên, xã Quế Trung, Nông Sơn) để điều tra hành vi “chống người thi hành công vụ”. Đối tượng này đã bất hợp tác trong việc kiểm tra y tế tại chốt kiểm soát dịch ở khu vực giáp ranh giữa xã Quế Lộc và Sơn Viên, đồng thời tỏ thái độ xúc phạm, dùng dụng cụ cào lúa vung đánh cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh thông tin, những ngày qua, cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân, Công an tỉnh đã xung kích, đồng tâm trên tuyến đầu, kịp thời triển khai các biện pháp công tác, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức phòng chống dịch tại các tuyến, địa bàn.

“Song song với nhiệm vụ chống dịch, Công an tỉnh quán triệt công an các đơn vị, địa phương tăng cường biện pháp đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nghiêm vi phạm liên quan phòng chống dịch, ngành công an đã khẩn trương xác minh, điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này, tập trung đấu tranh các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi như đầu cơ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thiết bị, vật tư y tế cần thiết cho việc phòng chống dịch bệnh…” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.