Đảm bảo an toàn giao thông sau tết

HOÀI AN | 07/02/2020 10:36

Sau Tết Nguyên đán, lượng phương tiện giao thông vận tải hoạt động mạnh, nhất là xe khách. Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên những tuyến quốc lộ trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện những phương tiện vi phạm về trật tự ATGT.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm soát xe khách sau tết. Ảnh: HOÀI AN

Những ngày đầu tháng 2.2020, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua Quảng Nam luôn có các tổ CSGT (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh) tuần tra, kiểm soát. Tại một điểm trên quốc lộ 1, thuộc xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành), Tổ công tác CSGT đã tiến hành dừng và kiểm tra hàng chục phương tiện vận tải hành khách. Theo ghi nhận của chúng tôi, đa số các nhà xe chấp hành tốt việc vận tải hành khách, không có tình trạng xe nhồi nhét, chở quá số người theo quy định. Chỉ có một vài trường hợp bị lập biên bản xử lý do chuyển làn đường không đúng hoặc không có tín hiệu đèn báo trước.

Trung tá Phạm Văn Pháp - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết, sau Tết Nguyên đán, người dân bắt đầu trở lại nơi làm việc rất nhiều, nhu cầu đi lại tăng cao. Tại Quảng Nam hầu hết các xe khách liên tỉnh từ Bắc - Nam lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuyến quốc lộ 1 vẫn chủ yếu xe 16 chỗ chở khách chạy tuyến Đà Nẵng - Núi Thành, Đà Nẵng đi các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Ngoài tuyến quốc lộ 1, trên đường Hồ Chí Minh, các tổ công tác Đội CSGT số 2 cũng tăng cường kiểm soát, xử lý những phương tiện vi phạm. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, Đội CSGT số 2 đã kiểm tra xử lý hơn 10 trường hợp xe vi phạm về các hành vi vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định. Các trường hợp thường chở quá từ 1 - 2 người, không có hiện tượng nhồi nhét.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cho biết, để đảm bảo ATGT sau tết, phòng đã bố trí các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Các lỗi vi phạm hay xảy ra thường do chạy quá tốc độ, đi vào đường ngược chiều, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. “Hành vi chạy quá tốc độ vô cùng nguy hiểm và dẫn đến nguy cơ gây tai nạn giao thông cao. Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh đã bố trí 4 tổ công tác trên quốc lộ 1 để tuần tra kiểm soát và xử lý” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.

Cũng theo Thượng tá Phan Thanh Hồng, từ khi triển khai Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đến nay người giao thông đã chấp hành tốt, riêng từ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đến nay không phát hiện trường hợp lái xe nào vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đây là một tín hiệu đáng mừng.