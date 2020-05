Dấu ấn công an chính quy ở Bình Lâm

Khi công an chính quy được bố trí đảm nhận nhiệm vụ, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại xã Bình Lâm (Hiệp Đức) đã có chuyển biến tích cực. Các vụ việc được giải quyết nhanh và đúng theo quy định của pháp luật, tạo niềm tin trong nhân dân.

Lực lượng Công an xã Bình Lâm (Hiệp Đức) chuẩn bị chuyến tuần tra trên địa bacàn. Ảnh: Công an Bình Lâm cung cấp

Giai đoạn 2017 - 2018, tình hình trộm cắp xảy ra thường xuyên trên địa bàn xã Bình Lâm, nhiều đối tượng đột nhập nhà dân, lấy két sắt và rất manh động. Tháng 11.2018, hai công an chính quy được Công an Hiệp Đức điều động đảm nhận nhiệm vụ tại xã Bình Lâm. Khi công an chính quy được điều động về xã, nhiều tồn tại trước đây dần khắc phục.

Ông Phan Ngọc Duyên - Trưởng thôn Ngọc Chánh cho biết, trước đây thôn Ngọc Chánh là địa bàn phức tạp nhất tại địa phương, nổi lên các vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, môi trường. Cùng với Hội đồng tự quản thôn Ngọc Chánh, lực lượng Công an xã Bình Lâm tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân trong việc phòng chống tội phạm. Chính việc sâu sát, kịp thời nắm bắt thông tin từ người dân nên tình hình ANTT của thôn cơ bản ổn định.

Thượng Tá Bùi Hồng Tình - Trưởng Công an huyện Hiệp Đức cho biết: “Xã Bình Lâm là địa phương trọng điểm phức tạp về ANTT. Từ khi bố trí công an chính quy về xã đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Những thành tích của lực lượng công an chính quy, sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân xã Bình Lâm đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng Khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thống kê năm 2019, Công an xã Bình Lâm chuyển 11 vụ phạm pháp hình sự cho Công an huyện điều tra xử lý theo quy định thẩm quyền; tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 8/8 vụ - 25 đối tượng hành chính về ANTT, trật tự xã hội (so với năm 2018 giảm 1 vụ, 3 đối tượng). Triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc tại các điểm giáp ranh, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản lên đến 160 triệu đồng.

Đơn cử, qua công tác nắm tình hình, khoảng 16 giờ ngày 21.1.220, tại quán cà phê của bà Nguyễn Thị Anh (thôn Hội Tường, xã Bình Lâm), lực lượng Công an xã Bình Lâm bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa, tạm giữ hơn 2 triệu đồng, 1 chén, 1 dĩa, 4 con vị. Lực lượng chức năng xử phạt hành chính 1 triệu đồng/người tham gia đánh bạc và phạt bà Anh 10 triệu đồng.

Đại úy Lê Anh Huấn - Trưởng Công an xã Bình Lâm thông tin, địa bàn xã tiếp giáp với nhiều huyện, có tuyến quốc lộ 14E đi qua, chợ Việt An đông người dân ở các huyện đến giao thương, mua bán. Các năm trước, địa bàn nổi lên với các loại hình tội phạm như trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc... Trước tình hình trên, Công an xã nhanh chóng nắm tình hình, tham mưu Đảng ủy xã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông; phối hợp cùng với các hội đoàn thể tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các văn bản luật và văn bản sửa đổi, bổ sung bằng nhiều hình thức để nhân dân nắm bắt kịp thời.

“Chúng tôi đã tổ chức test nhanh ma túy, lập hồ sơ quản lý, đưa các đối tượng đi cai nghiện. Lập quy chế phối hợp với công an các xã giáp ranh, trao đổi thông tin, phát hiện đẩy đuổi tội phạm” - Đại úy Lê Anh Huấn nói.

Ông Nguyễn Hữu Sơn - Chủ tịch UBND xã Bình Lâm nhận xét: “Sau gần 2 năm lực lực công an chính quy về đảm nhận nhiệm vụ, tình hình ANTT ở địa phương được đảm bảo. Những vụ việc vi phạm pháp luật đã giảm hẳn về số vụ, người vi phạm. Lực lượng công an chính quy tham mưu chính xác, kịp thời giúp địa phương giải quyết nhiều vụ việc nhanh chóng”.