Đẩy mạnh tuần tra, giám sát giao thông

Công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát (TTKS) và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) được tăng cường thực hiện, góp phần quan trọng trong kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thanh tra Sở GTVT kiểm tra vị trí hư hỏng, mất an toàn trên quốc lộ 14B đợt bão lụt vừa qua. Ảnh: C.T

Sâu sát cơ sở

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) cho biết, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh cho huy động cán bộ chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát cơ động (PK02) tăng cường quân số tham gia TTKS. Ngoài các đợt cao điểm, PC08 còn TTKS theo chuyên đề, tập trung vào kiểm tra, xử lý người điều khiển xe cơ giới vi phạm nồng độ cồn, quá tốc độ cho phép; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh vượt sai; người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm… Trên đường sắt, PC08 tiến hành xử phạt lỗi đỗ xe trong phạm vi đường ngang, không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, vượt rào chắn đường ngang khi đèn đỏ bật sáng. Ngoài phối hợp với Thanh tra đường sắt nắm tình hình trật tự ATGT, qua 9 tháng đầu năm 2020, đơn vị còn cử 22 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu chở hàng đặc biệt qua địa bàn tỉnh.

Đảm nhận vai trò đi đầu về bảo đảm trật tự ATGT của ngành giao thông vận tải (GTVT) Quảng Nam, Thanh tra Sở GTVT tăng cường bố trí lực lượng thực thi công vụ trên đường bộ, đường thủy nội địa. Nhờ vậy, dịp tết và lễ hội xuân 2020, hoạt động vận chuyển hành khách diễn ra an toàn, thuận tiện trên các tuyến giao thông thuộc phạm vi ngành trực tiếp quản lý. Thanh tra Sở GTVT vào cuộc kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân sai phạm kinh doanh vận tải khách bằng ô tô. Cạnh đó, chiến dịch kiểm tra hoạt động xe dù, xe dịch vụ (trá hình) kinh doanh vận tải khách bằng ô tô cũng được tiến hành quyết liệt tại Tiên Phước, Phú Ninh, Tam Kỳ và Hội An.

Theo ông Phạm Ngọc Thanh - Chánh Thanh tra Sở GTVT, ngành chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm cơi nới thành, thùng xe, chở hàng hóa, vật liệu quá tải trọng cho phép. Trên đường thủy nội địa, Sở GTVT đã thống kê, bổ sung hồ sơ quản lý đối với từng bến khách ngang sông; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý trường hợp không tuân thủ quy định ATGT tại các bến đò vận chuyển hành khách ở Hội An, Núi Thành, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên…

Nỗ lực vì nhiệm vụ

Thống kê 10 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 135 vụ tai nạn giao thông làm chết 103 người và làm bị thương 112 người. So với 10 tháng đầu năm 2019, tai nạn giảm 53 vụ (giảm 28,2%), giảm 44 người chết (giảm 29,9%). Để góp phần đạt hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự ATGT như trên, quá trình TTKS, lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền đến đối tượng vi phạm về hậu quả mà hành vi của mình sẽ gây ra. Ở cơ sở, công an cấp huyện huy động lực lượng cảnh sát khác, công an xã vào cuộc cùng cảnh sát giao thông TTKS; tăng cường tuần tra vào ban đêm, kết hợp sử dụng có hiệu quả phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giám sát, xử lý vi phạm.

Tại vùng cao Nam Trà My, ông Nguyễn Công Dũng - Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng, Phó Trưởng ban Ban ATGT huyện cho hay, lực lượng chức năng chú trọng xử phạt cơi nới lấn chiếm lòng, lề đường; chạy xe quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Cạnh đó, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động Công an huyện thường xuyên tổ chức các đợt TTKS, đặc biệt là địa bàn trọng điểm như khu vực Nước Xa, Tắc Pỏ, quốc lộ 40B.

Trong năm 2020, lực lượng chuyên trách về đảm bảo trật tự ATGT cấp tỉnh và các địa phương làm việc hết công suất, điển hình là tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 và phân luồng, kiểm soát lưu thông tại các điểm ngập lụt, sạt lở do bão lũ. Được phân công làm tổ trưởng, PC08 đã chủ trì khảo sát, chọn địa điểm đặt các chốt kiểm dịch và thực hiện tốt phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường địa bàn phụ trách. Thống kê cho biết, cả 2 đợt dịch vừa qua, PC08 phân công 2.302 lượt cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, dừng kiểm tra 139.586 lượt phương tiện, chuyển cơ quan chức năng 141 trường hợp là người về từ vùng dịch để thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Giám đốc Sở GTVT Văn Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết, Thanh tra Sở GTVT được cử tham gia tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 bằng việc giám sát, yêu cầu đeo khẩu trang đối với du khách nước ngoài khi vào Hội An. Cạnh đó, thanh tra viên còn kịp thời ngăn chặn, xử lý các phương tiện giao thông không tạm dừng vận chuyển hành khách theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Đặc biệt mùa bão lụt này, Thanh tra Sở GTVT bố trí nhân lực tăng cường túc trực nhằm phân luồng, giám sát lưu thông trên tuyến đường bộ, đường thủy nội địa; báo cáo xử lý ngay vị trí hạ tầng giao thông hư hỏng do sự cố nhằm đảm bảo lưu thông an toàn. Ngoài ra, các trạm thuộc Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam (Sở GTVT) phối hợp với UBND cấp xã không cho các bến đò hoạt động; tuyên truyền để người dân tuyệt đối không đánh bắt cá, vớt củi trong vùng ngập lụt, sạt lở đất...