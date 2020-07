Đề án điều động công an chính quy về xã: Hiệu quả bước đầu

Việc điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã bước đầu đem lại hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Cán bộ chiến sĩ công an xã thường xuyên trao đổi với người dân để nắm tình hình ANTT. Ảnh: X.Mai

Thực hiện Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, đến nay Công an tỉnh đã điều động, bố trí 458 cán bộ chiến sĩ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an tại 203/203 xã.

Sau khi được điều động, bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã, lực lượng công an chính quy đã bám sát địa bàn, triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Lực lượng công an xã đã tham mưu kịp thời cho đảng ủy, UBND xã chỉ đạo triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp công tác đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lực lượng công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, tổ chức lực lượng trực ban 24/24h; tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, nhất là vào ban đêm; củng cố lực lượng, triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tập trung nắm chắc tình hình, quản lý chặt đối tượng tại cơ sở và giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT.

Từ tháng 3.2020 đến nay, lực lượng công an xã đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 7 đối tượng trộm cắp tài sản, điều tra xử lý 21 vụ, 29 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 91 vụ, 387 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với 6.210 người chấp hành xong án phạt tù, tăng cường các biện pháp quản lý đối với 548 đối tượng đang chấp hành án tại cộng đồng.

Đặc biệt, thời gian qua, công an xã cũng thể hiện tinh thần chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cán bộ chiến sĩ công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để lập danh sách, quản lý chặt người nước ngoài, công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về tỉnh, phối hợp với ngành y tế tổ chức rà soát, xác minh các trường hợp nghi nhiễm bệnh để tổ chức cách ly. Kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý hành chính 217 trường hợp không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Có thể nói, chỉ trong thời gian ngắn thực hiện bố trí công an chính quy về xã, cán bộ chiến sĩ công an xã đã khắc phục những khó khăn bước đầu về cơ sở vật chất, về chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực trong công tác, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Việc thực hiện đề án với những kết quả bước đầu đạt được trên địa bàn Quảng Nam đã cho thấy đây là chủ trương đúng, hợp lòng dân ý Đảng, tạo được sự chuyển biến tích cực tại địa bàn cơ sở. Việc đảm nhiệm công tác tại cơ sở cũng là điều kiện để cán bộ chiến sĩ công an rèn luyện bản lĩnh, nghiệp vụ, từ đó thực hiện tốt hơn chức trách của người chiến sĩ công an nhân dân”.

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, qua quá trình triển khai đề án, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác. Về biên chế công an cấp xã nhiều nơi vẫn chưa đảm bảo…

“Khó khăn vướng mắc sẽ được từng bước khắc phục, tháo gỡ, trước mắt theo chỉ đạo của Bộ Công an, đến hết quý III.2020, công an xã sẽ được bố trí đủ 5 cán bộ chiến sĩ theo biên chế. Tuy nhiên mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, trau dồi nâng cao nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, phải tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.