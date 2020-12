Điểm sáng công an chính quy Quế Phong

Sau thời gian ngắn được điều động về cơ sở, đội ngũ công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã ở Quế Phong (Quế Sơn) đã triển khai nhiệm vụ đạt kết quả nổi bật, đặc biệt là trong đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an xã Quế Phong phối hợp tổ chức “phiên tòa giả định” tuyên truyền về phòng chống ma túy. ảnh: CAQP

Chuyển biến tại địa bàn

Bà Cao Thị Tố Nga - Bí thư Chi bộ thôn An Long (xã Quế Phong) cho biết, những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thôn diễn biến phức tạp. Lợi dụng địa hình rộng, rừng núi hiểm trở, nhiều đối tượng tụ tập kéo về đây để tổ chức đánh bạc và tiêm chích ma túy. Đặc biệt một số con bạc còn chèo ghe vượt hồ An Long lên vùng núi cao đánh bạc nên lực lượng chức năng rất khó truy quét. Thế nhưng, từ khi công an chính quy được điều động về xã đã chủ động khảo sát, nắm địa bàn có tụ điểm cờ bạc, ma túy và vận động quần chúng nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xã chính quy đã bắt giữ 6 vụ đánh bạc và nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thôn. Hiện nay tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở An Long đã ổn định hơn trước rất nhiều, không phát sinh các điểm nóng về tệ nạn xã hội.

Trung tá Hồ Quang Đông - Trưởng Công an xã Quế Phong cho hay, từ khi được điều động về xã (3.2020), lực lượng công an chính quy xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiên quyết đấu tranh, trấn áp triệt để các loại tội phạm, lập lại trật tự trị an tại địa bàn để lấy lại niềm tin trong quần chúng nhân dân. Công an xã đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời trực tiếp xuống địa bàn cơ sở với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động, tuyên truyền người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đề cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, không bao che các hành vi phạm pháp. Công an xã cũng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở 5/5 thôn và phối hợp tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề về phòng chống ma túy thu hút đông đảo người dân tham dự.

Nỗ lực giữ bình yên

Theo Trung tá Hồ Quang Đông, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, lực lượng công an xã chính quy tập trung bám sát địa bàn, rà soát các đối tượng hình sự, ma túy, cờ bạc trên địa bàn để giáo dục và lập hồ sơ quản lý. Bên cạnh đó, công tác trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm được duy trì và thực hiện nghiêm 24/24h. Công an xã thường xuyên tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT, nhất là vào ban đêm, tại các khu vực trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

“Nhờ sự nỗ lực của lực lượng công an xã chính quy, sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân cộng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp trên, sau 5 tháng về nhận nhiệm vụ, Công an xã Quế Phong đã triệt phá và xử lý 22 vụ việc với 63 đối tượng vi phạm pháp luật, ra quyết định xử phạt hơn 50 triệu đồng, chuyển Công an tỉnh, Công an huyện xử lý 3 vụ việc. Trong đó bắt giữ 7 vụ đánh bạc với 35 đối tượng; 5 vụ 5 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện tập trung 2 đối tượng; phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh lập chuyên án và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,6g heroin” - Trung tá Hồ Quang Đông thông tin thêm.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Quế Phong cho biết: “Một thời gian gian dài trên địa bàn xã tồn tại nhiều vụ việc phức tạp, đặc biệt là tệ nạn cờ bạc, ma túy làm ảnh hưởng lớn đến ANTT, gây bức xúc trong nhân dân. Với quyết tâm đẩy lùi tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên, lực lượng công an chính quy xã Quế Phong đã quyết liệt đấu tranh, dẹp bỏ nhiều ổ nhóm tội phạm, làm chuyển biến rõ rệt tình hình ANTT ở địa phương, tạo được niềm tin cho chính quyền và nhân dân trong xã. Phản hồi từ nhân dân đối với lực lượng công an xã chính quy rất tích cực”.