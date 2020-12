Điện Bàn: Bắt giữ 6 đối tượng cố ý gây thương tích

(QNO) - Ngày 21.12.2020, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn cho biết vừa bắt giữ 7 đối tượng để điều tra do hành vi truy sát người.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó vào 1 giờ sáng ngày 13.12.2020, nhóm gồm 10 thanh niên mang hung khí đến nhà bà N.T.T., tại khối phố Tân Khai, phường Điện Dương, Điện Bàn để gọi con trai bà là N.V.S để hỏi chuyện.

Thấy S. đang nằm ngủ trong nhà, cả nhóm dùng hung khí lao vào tấn công, buộc S. phải chạy ra lan can tầng 2 trốn ở gian thờ để tránh truy sát. Tuy nhiên các đối tượng vẫn hung hăng quyết phá cửa tìm cho được S. để truy sát đến cùng. Các đối tượng tưởng S. đã nhảy xuống lầu nên bỏ về. Tỉ lệ thương tích của nạn nhân qua giám định là 46%.

Xét thấy vụ án nghiêm trọng, Công an thị xã Điện Bàn đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Nhiều đối tượng có mâu thuẫn với S. được loại trừ do có nhiều chứng cứ ngoại phạm.

Các trinh sát lại tỏa ra các nơi để nắm tình hình, phát hiện trước đó vào lúc 20 giờ ngày 12.12.2020, có vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên ở chợ Hà My Trung, phường Điện Dương nhưng không gây hậu quả gì. Cầm đầu nhóm đó là Lê Lưu Tấn Min (SN 2003, trú tại khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, Điện Bàn); tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã có máu “anh chị”. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã đấu tranh với Min và Min đã thừa nhận tham gia vào nhóm đánh nhau tại chợ Hà My Trung xảy ra trước đó. Tuy nhiên việc chém anh S. là do nhóm của Min chém nhầm người, nghi anh S. là người đã tham gia đánh Min vài giờ trước đó tại chợ Hà My Trung.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Lưu Tấn Min, Trần Hải, Trần Ngọc Tấn, Huỳnh Văn Triều, Đinh Minh Tài và Trần Văn Hoàng.

Riêng đối tượng chính gây thương tích cho anh S. là Trần Minh Quang (SN 1995, trú tại Viêm Đông, Điện Ngọc, Điện Bàn) đã bỏ trốn, qua vận động đến sáng ngày nay 22.12, Trần Minh Quang đã đến cơ quan công an đầu thú, cơ quan điều tra đang truy xét các đối tượng còn lại.