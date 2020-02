Điện Bàn: Bắt tạm giam đối tượng bán đất nền chưa đủ yếu tố pháp lý

(QNO) - Chiều 21.2, Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huỳnh Tấn Vỹ (SN 1975, khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, Điện Bàn) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mặc dù biết thửa đất số 210 tại khối phố Hà Dừa (phường Điện Ngọc, Điện Bàn) chưa thể chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng ông Huỳnh Tấn Vỹ vẫn bắt tay với Công ty CP Nhất Thành Nam rao bán cho khách hàng. Ảnh: K.L

Theo hồ sơ vụ án, mặc dù biết rõ thửa đất số 210, tờ bản đồ số 03, diện tích 4.111m2 tại tổ 5, khối phố Hà Dừa (phường Điện Ngọc, Điện Bàn) là đất nông nghiệp, chưa đủ yếu tố pháp lý để phân lô bán nền nhưng ông Huỳnh Tấn Vỹ vẫn cố tình phối hợp với ông Hoàng Văn Ngọc (SN 1991, trú huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhất Thành Nam (TP.Đà Nẵng) “vẽ” ra dự án mang tên Coco Green Home để bán cho khách hàng thu hàng tỷ đồng.

Theo Đại tá Lê Trung Hai, hiện ông Hoàng Văn Ngọc được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra làm sáng tỏ.

Như Báo Quảng Nam online đã thông tin, ngày 9.5.1998, UBND huyện Điện Bàn (nay là UBND thị xã Điện Bàn) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lô đất số: K 959302, thửa số 210, tờ bản đồ số 03, diện tích 4.111m2 thuộc tổ 5, khối phố Hà Dừa cho ông Nguyễn Văn Tửu, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến tháng 7.2047.

Ngày 5.6.2018, bà Nguyễn Thị Hương Sen (SN 1947, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) được hưởng quyền thừa kế khu đất ông Tửu. Đến ngày 20.7.2018, bà Sen chuyển nhượng khu đất trên cho ông Huỳnh Tấn Vỹ. Ngày 27.8.2018, ông Huỳnh Tấn Vỹ cấp tốc làm giấy ủy quyền cho Công ty CP Nhất Thành Nam phân lô chào bán, nhận tiền đặt cọc, tiền thanh toán (lên đến 100% giá trị lô đất) của khách hàng.

Sau khi ký thỏa thuận, ông Vỹ đã cấp tốc rào chắn khu đất, mở lối bê tông, làm cống thoát nước để “dự án” bắt mắt nhằm tạo lòng tin cho khách hàng. Cùng với đó, 40 lô đất đã được Công ty CP Nhất Thành Nam rao bán, ký hợp đồng đặt cọc kèm cam kết sẽ hoàn tất sổ đỏ cho từng khách hàng chậm nhất vào đầu tháng 1.2019.

Ngày 7.1.2019, ông Huỳnh Tấn Vỹ làm đơn gửi UBND thị xã Điện Bàn xin phép được chuyển đổi mục đích diện tích khu đất từ trồng cây lâu năm sang thành đất ở lâu dài. Tuy nhiên, UBND thị xã thông báo thửa đất 210 không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm để chuyển sang đất ở nên chưa đủ căn cứ để thực hiện thủ tục chuyển mục đích theo quy định. Dù vậy, ông Huỳnh Tấn Vỹ và Công ty CP Nhất Thành Nam vẫn tiếp tục rao bán được 30/40 lô đất cho khách hàng với giá 400 - 600 triệu đồng/lô.