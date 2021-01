Điện Bàn: Liên tiếp bắt nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy

(QNO) - Gần đây, Công an TX.Điện Bàn đã bắt quả tang nhiều vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Các đối tượng sử dụng ma túy tại cơ quan điều tra.

Từng có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và đánh bạc nên Đỗ Văn Sa (SN 1985, trú tại Đông Khương 2, Điện Phương, Điện Bàn) thu phục một số đàn em tham gia vào đường dây mua bán ma túy. Khi có nhu cầu mua "hàng”, con nghiện sẽ đặt "hàng” qua “địa điểm chết”, thường là đánh dấu bằng gạch, đá, cây, gậy… tại nơi quy định sẵn. Sa cho đàn em giấu ma túy ở hàng rào, trụ điện… rồi lấy tiền trực tiếp của các con nghiện tại quán nước nhà mình, sau đó chỉ con nghiện địa chỉ nơi cất giấu ma túy.

Với thủ đoạn trên, Đỗ Văn Sa đã qua mặt lực lượng chức năng trong thời gian dài. Với chứng cứ thu thập được, ngày 29.12.2020 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Sa, đồng thời tiến hành điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan.

Tiếp sau đó, chỉ trong ngày 4.1.2021, Công an phường Điện An đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Như Thuận (SN 1997, trú thôn Bằng An Trung, Điện An) về tội tàng trữ 5 gói ma túy đá (21,95 gam).

Cùng ngày lực lượng chức năng kiểm tra hành chính phát hiện tại nhà Phạm Thành Trí (Út Lan - SN 1991, thuộc thôn Trung Phú 2, Điện Minh) có 4 đối tượng tập trung sử dụng ma túy.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử (game máy bắn cá) thuộc thôn Triêm Nam, Điện Phương, công an phát hiện có 5 đối tượng sử dụng ma túy. Công an xã Điện Thắng Trung cũng đã bắt đối tượng Mai Xuân Phước (Ba Chốp - SN 1989, trú tại Ngọc Vinh, Điện Ngọc) đang tàng trữ 5 viên thuốc lắc (2,5 gam). Phước là đối tượng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn cũng ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Như Thuận; lập biên bản vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm đồng thời hoàn thủ chỉnh thủ tục hồ sơ đề nghị đưa các trường hợp đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện bắt buộc tỉnh Quảng Nam.