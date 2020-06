Điều tra dấu hiệu trốn thuế trong vụ chuyển nhượng ô tô

(QNO) - Lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh vừa tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô BKS 51A-229.62, nhãn hiệu LEXUS RX330 do ông Huỳnh Bá Thanh (SN 1976, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) điều khiển. Qua kiểm tra, xe không có giấy tờ kèm theo, nghi vấn có dấu hiệu chuyển nhượng trái phép nhằm mục đích trốn thuế nên đã bàn giao Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh điều tra.

Cơ quan chức năng tạm giữ ô tô LEXUS RX330 gắn BKS 51A-229.62. Ảnh: Q.H

Tiến hành xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định số khung, số máy ô tô trên là xe được tạm nhập miễn thuế áp dụng cho đối tượng được quyền ưu đãi miễn trừ trên lãnh thổ Việt Nam, được đăng ký BKS 80NN-166.22, do Văn phòng Văn hóa Đại sứ quán Campuchia tại TP.Hà Nội đứng tên chủ xe, đăng ký lần đầu ngày 21.4.2004. Biển số trên có hạn sử dụng chỉ đến ngày 15.7.2009. Riêng BKS 51A-229.62 được gắn trên LEXUS RX330 là biển số giả.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.