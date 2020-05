Điều tra nghi án người phụ nữ bị sát hại cướp tài sản

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra nguyên nhân tử vong của một phụ nữ ở phường An Phú, nghi bị sát hại cướp tài sản.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 15 ngày 16.5, anh P.V.T. (khối phố An Hà Đông, phường An Phú) về nhà thì phát hiện vợ mình là P.T.T. (cùng SN 1989) bị ngất trong nhà vệ sinh nên khẩn trương đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị T. đã không qua khỏi.

Qua xác minh ban đầu, trên cổ chị T. có vết bầm tím. Còn người thân cho hay, chị T. bị mất dây chuyền, nhẫn đeo trên người. Cả hai vợ chồng chị T. đều là người khiếm thính.