Đối tượng bị truy nã đặc biệt sa lưới

* Game thủ chuyên trộm vặt bị bắt sau 3 tháng trốn truy nã

Đối tượng Trịnh Xuân Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: M.T

(QNO) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ và di lý Trịnh Xuân Phương (SN 1978, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) là đối tượng truy nã đặc biệt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, từ năm 2016 đến 2018, Trịnh Xuân Phương giả danh Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng gỗ mỹ nghệ Phương Đà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 720 triệu đồng.

Lợi dụng chức danh và công ty giả này, Trịnh Xuân Phương thường khoe mình làm công trình xây dựng, sử dụng các tài liệu, hồ sơ xây dựng liên quan đến công ty xây dựng có tiếng và rêu rao họ nợ công ty của Phương hàng tỷ đồng để tạo lòng tin. Lấy lý do thúc đẩy quá trình thanh toán nợ của công ty lớn này, Phương đã nhiều lần mượn tiền của các bị hại lấy lý do mua hóa đơn, tặng quà lót tay hoặc dùng phương thức mượn tiền để mua vật liệu xây dựng giá rẻ bán kiếm lời cho bị hại.

Tháng 1.2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Phương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng từ tháng 7.2018, Phương đã trốn khỏi nơi cư trú. Đối tượng này từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 2.10, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Phương khi đang trốn tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

* Tối 2.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TP.Hồ Chí Minh mật phục bắt giữ được đối tượng truy nã Nguyễn Đình Đại (SN 2002, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) khi đang làm việc tại một quán ăn trên địa bàn quận 12, TP.Hồ Chí Minh.



Nguyễn Đình Đại bị bắt sau 3 tháng trốn truy nã vào TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: M.T

Đại là đối tượng bị Công an TP.Tam Kỳ khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản. Để có tiền tiêu xài và chơi game, ngày 6 và 7.6.2020, lợi dụng sơ hở của người dân, Đại đã trộm 2 xe đạp điện tại một tiệm internet trên địa bàn phường An Sơn rồi bán lấy tiền.

Ngày 24.8.2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Đại về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, từ tháng 6.2020, đối tượng Đại đã trốn khỏi địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao 2 đối tượng Trịnh Xuân Phương và Nguyễn Đình Đại cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Công an TP.Tam Kỳ xử lý theo quy định của pháp luật.