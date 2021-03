Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: Ghi dấu những chiến công

Công an tỉnh và công an các địa phương đã liên tiếp phá nhiều chuyên án lớn. Những dấu ấn của cả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm là thành quả đến từ quyết tâm cao của toàn lực lượng.

Ổ xóc đĩa tại nhà ông Tô Quang Vũ bị công an phát hiện, bắt quả tang ngày 26.2 vừa qua. Ảnh: M.Đ

Ngăn chặn tệ nạn đánh bạc

Ngày 26.2 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức lực lượng ập vào vườn ông Tô Quang Vũ (38 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) bắt quả tang 33 người (gồm 27 nam, 6 nữ) đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Công an thu giữ nhiều tiền mặt, xe máy, ô tô và tang vật liên quan đến việc đánh bạc, đồng thời tạm giữ 33 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Điều tra ban đầu cho thấy ổ bạc này hoạt động trong khoảng 10 ngày nay, mỗi ván cá cược có thể lên đến 30 triệu đồng.

Tang vật trong vụ đánh bạc dưới hình thức số đề tại huyện Thăng Bình bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: P.G

Đó là chuyên án gần đây nhất trong số hàng chục vụ việc lớn, trọng điểm được Công an tỉnh và công an các địa phương phát hiện, xử lý trong suốt đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bắt đầu từ ngày 15.12.2020.

Trước đó, vào ngày 20.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án, triệt xóa đường dây “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ 1,24 tỷ đồng, 1 súng hơi, 3 hộp đạn chì, 2 ô tô và một số tang vật khác có liên quan.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 11.2020 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã tổ chức cho nhiều người ở các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia đánh bạc với tổng số tiền cá cược khoảng 250 tỷ đồng.

Chiến công nối tiếp chiến công, cũng trong đợt cao điểm, hai đường dây ghi số đề tiền tỷ bị Công an thị xã Điện Bàn, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thăng Bình triệt xóa. Đặc biệt, tại huyện miền núi Tây Giang, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện phá chuyên án, bắt 2 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, tạm giữ 1 ô tô, 4 xe máy, phong tỏa tài khoản 700 triệu đồng. Được biết, chỉ sau vài tháng hoạt động, các đối tượng đã tổ chức cho nhiều người trên địa bàn tỉnh tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi bán số đề và cá độ bóng đá với số tiền cá cược hơn 20 tỷ đồng.

Lập lại an ninh

Dự lường những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự mỗi dịp tết, từng đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và công an các địa phương đã lên kế hoạch cụ thể, tăng cường đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an ninh. Nhờ đó, tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến đáng ghi nhận so với cùng kỳ năm trước.

Theo đại diện Phòng Tham mưu Công an tỉnh, trong 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 96 vụ xâm phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội (giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước) làm chết 2 người, bị thương 31 người, mất 2,6 tỷ đồng và một số tài sản có giá trị khác. Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 80/96 vụ (tỷ lệ 83,33%), làm rõ 106 đối tượng, bắt 61 đối tượng, thu hồi 1 ô tô, 13 xe máy, 529 triệu đồng và nhiều tài sản giá trị khác; đồng thời bắt, vận động đầu thú 6 đối tượng truy nã.

Bên cạnh phát hiện, xử lý các đường dây đánh bạc, nhiều chuyên án lớn liên quan đến tệ nạn tín dụng đen, trộm cắp liên tỉnh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được nhanh chóng xác lập, kịp thời bắt giữ các đối tượng liên quan. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, công an các địa phương Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An, Phước Sơn, Nam Trà My, Duy Xuyên… lập nhiều thành tích xuất sắc, được lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng nóng…

Song song nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, thi hành án hình sự, quản lý giam giữ được tăng cường.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, các đơn vị đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 22 vụ với 30 đối tượng vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo trái phép, thu giữ 0,5kg thuốc nổ cùng 186kg, 63 ống, 168 viên pháo các loại. Đồng thời vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 5 súng quân dụng, 2 súng hơi, 78 súng và 63 quả pháo tự chế…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh thông tin, với những kết quả đạt được trong 4 đợt thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (mỗi đợt kéo dài 15 ngày), Công an Quảng Nam liên tiếp được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và tặng thưởng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao Bằng khen tặng Công an tỉnh, thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Tam Kỳ, Điện Bàn, Núi Thành.

“Những kết quả ấn tượng trong đợt cao điểm sẽ là tiền đề quan trọng, tạo khí thế sôi nổi trong năm công tác 2021. Phát huy thành quả đã đạt được, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hoạt động, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng điểm trong năm mới 2021” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.