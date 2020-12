Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm: Nỗ lực vì sự bình yên

Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân, liên tiếp phá nhiều chuyên án, lập lại an ninh trật tự ngay sau lệnh phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra từ 20 giờ đêm đến 4 giờ sáng ngày hôm sau ở các địa bàn trọng điểm. Ảnh: T.C

Đảm bảo an ninh

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm các đối tượng chính trị, phản động tăng cường hoạt động chống phá, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm trộm cắp, lừa đảo, tín dụng đen, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tai nạn giao thông đường bộ và tình trạng mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép cũng là thực trạng thường tái diễn vào dịp này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đảm bảo tốt an ninh trật tự trong bối cảnh sắp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự báo tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh quyết định mở đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

“Đây là đợt công tác trọng tâm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng Công an tỉnh. Những kết quả đạt được sẽ tạo tiền đề quan trọng trong hoàn thành chỉ tiêu công tác năm và thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Suốt một tháng trước đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương rà soát đối tượng, biện pháp và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ra quân” - Thượng tá Hồ Song Ân nói.

Sau khi phát động, công an các đơn vị, địa phương đã ra quân bằng các hoạt động đồng loạt. Phòng Cảnh sát cơ động nhiều ngày qua đã huy động lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức các hoạt động tuần tra, tập trung vào khung giờ từ 20 giờ đêm đến 4 giờ sáng ngày hôm sau tại các khu vực, tuyến đường trọng điểm ở TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình… Đây được xem là giải pháp để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tổ chức đua xe trái phép, tụ tập đánh nhau gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép chất ma túy và các hành vi cướp giật tài sản công dân.

Tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, kế hoạch chuyên đề về xử lý người điều khiển ô tô, mô tô sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn được ban hành, triển khai cho các tổ công tác. Qua tăng cường hoạt động tuần tra, đơn vị này đã lập biên bản, xử lý hàng chục trường hợp.

Cá biệt, vào đêm 19.12 vừa qua, tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình phát hiện ô tô BKS 92A-127.06 điều khiển chạy quá tốc độ 69/60km so với quy định, tài xế xuất trình giấy phép lái xe mang tên Lê Tự Vũ (SN 1985, trú tại Thanh Quýt 2, Điện Thắng Trung, Điện Bàn) song không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn, sau đó bỏ đi. Tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt với tổng mức phạt lên đến 35,9 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe lên đến 23 tháng. Một trường hợp trước đó cũng bị phạt đến 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 18 tháng do vi phạm nồng độ cồn.

Đồng loạt ra quân

Trong đợt cao điểm, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị quán triệt phương châm “an ninh chủ động”, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố và số đối tượng chống đối trong nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Quảng Nam. Kịp thời tham mưu giải quyết ổn định, dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công ngay từ cơ sở, không để phức tạp, kéo dài, hình thành “điểm nóng”.

Trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an tỉnh quyết tâm trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân. Ngay sau đợt phát động, nhiều chuyên án được xác lập, các băng nhóm “giang hồ” cộm cán ở nhiều địa phương sa lưới. Ngày 21.12.2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn có lệnh bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến hành vi dùng hung khí truy sát một thanh niên khác theo kiểu “xã hội đen”, gây bức xúc trong nhân dân. Trước đó, Công an huyện Thăng Bình đột kích, phá một sới bạc với 13 đối tượng đang tụ tập chơi xóc đĩa ăn tiền, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý một đối tượng khác có hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Tại Núi Thành, ba đối tượng là chủ mưu của hàng loạt vụ ăn trộm dây điện chiếu sáng cũng vừa bị công an huyện khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.

Đánh giá cao những chiến công của lực lượng công an ngay sau khi ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh: “Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục triển khai tích cực, khẩn trương với tinh thần tấn công cao nhất trong đợt cao điểm, khởi động năm công tác với quyết tâm mạnh mẽ để đấu tranh với tội phạm, giữ vững sự tin yêu của người dân, góp phần giải quyết các vấn đề nóng liên quan đến an ninh, trật tự. Đặc biệt, không được lơ là, chủ quan trong mọi tình huống, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, hướng tới đảm bảo một cái tết ấm áp, bình yên cho người dân, giữ vững an toàn xã hội dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp đến”.