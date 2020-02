Duy trì tuần tra, kiểm soát, đo nồng độ cồn

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Phó Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị vẫn đang duy trì tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, CSGT vẫn thực hiện việc đo nồng độ cồn, tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế như chỉ thực hiện đo định lượng, dùng ống thổi một lần, thu gom các ống thổi đã qua sử dụng để tiêu hủy.

Ngoài ra, đơn vị đã trang bị hơn 1.000 khẩu trang y tế và tiến hành cấp phát cho cán bộ chiến sĩ, trang bị dung dịch rửa tay, sát khuẩn tại các phòng làm việc đón tiếp công dân.

CSGT khi tiếp xúc, làm việc trực tiếp với người dân đeo khẩu trang để chủ động phòng và ngăn ngừa dịch bệnh. Ngoài ra, nhiều bảng thông báo, khuyến cáo được niêm yết tại trụ sở làm việc giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng ngừa dịch bệnh, CSGT cũng sẽ phát khẩu trang miễn phí cho những người có nhu cầu.

Khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, CSGT chú trọng vào các phương tiện vận tải hành khách, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp chở người nhập cảnh, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Phối hợp với ngành y tế và các lực lượng chức năng kiểm soát, phòng chống, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý.