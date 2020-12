Gần 1 tuần, phát hiện 5 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu

(QNO) - Chỉ trong gần 1 tuần ra quân quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện, làm rõ nhiều vụ vận chuyển, mua bán số lượng lớn hàng hóa nhập lậu.

Cảnh sát kinh tế phát hiện, tạm giữ nhiều hàng hóa nhập lậu. Ảnh: X.M

Cụ thể, từ ngày 22 đến 27.12, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xử lý 5 vụ mua bán hàng hóa (12 tấn) do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Hầu hết hàng hóa này là hàng gia dụng, may mặc, mỹ phẩm, thực phẩm. Đơn cử chỉ trong ngày 25.12, đơn vị phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu (6 tấn) do nước ngoài sản xuất.

Phần lớn vụ vận chuyển đều hướng từ các tỉnh phía Bắc vào tiêu thụ tại TP.Hồ Chí Minh, bị phát hiện trên tuyến cao tốc qua địa bàn Quảng Nam. Các đơn vị nghiệp vụ công an sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, nhất là thời điểm trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.