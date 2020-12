Gian nan chặn "quái xế"

Nhiều nhóm thanh thiếu niên lợi dụng các đoạn đường vắng dân cư trên tuyến quốc lộ 1A, tổ chức người cảnh giới, sau đó chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự. Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã xử lý hàng chục vụ vi phạm, song vẫn khá gian nan để giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Cảnh sát giao thông phối hợp tuần tra, xử lý các quái xế trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: C.A

"Quái xế" thiếu niên

Tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại từ người dân phản ánh tình trạng nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, điều khiển xe máy đã qua “độ”, “chế” chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường, mới đây Đội CSGT - trật tự cơ động Công an thị xã Điện Bàn đã ra quân tuần tra kiểm soát và tăng cường xử lý. Lực lượng CSGT Công an thị xã cho hay, nhóm thanh thiếu niên này có tuổi đời khá trẻ, thường tụ tập đông người và có biểu hiện đua xe trái phép. Tuyến đường các đối tượng này hoạt động từ Km945 đến Km953 nằm trên tuyến quốc lộ 1 qua thị xã Điện Bàn, trong khung giờ thường từ 22 giờ đêm đến 2 giờ sáng hôm sau.

“Đây là đoạn đường vắng dân cư, thời điểm các đối tượng này hoạt động có ít phương tiện lưu thông trên đường nên nhóm thanh thiếu niên này lợi dụng để tung hoành. Liên tục từ giữa tháng 9 đến nay, Đội CSGT đã tham mưu lãnh đạo Công an thị xã, tổ chức 15 kế hoạch tuần tra, xử lý, bắt giữ 19 trường hợp tham gia cổ vũ và trực tiếp điều khiển phương tiện xe máy “độ”, “chế”, giải tán hàng chục nhóm tụ tập đông người. Qua làm việc với các đối tượng vi phạm, có nhiều đối tượng từ các vùng khác như Thăng Bình, Quế Sơn, TP.Đà Nẵng đến địa bàn, tụ tập, tham gia cùng thanh thiếu niên ở địa phương, trong đó có nhiều trường hợp chưa đủ 18 tuổi” - Trung tá Phùng Văn Trung, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự cơ động Công an thị xã Điện Bàn thông tin.

Tình trạng “quái xế” tụ tập thành nhóm, chạy xe tốc độ cao không chỉ diễn ra trên địa bàn thị xã Điện Bàn mà còn rải rác dọc tuyến quốc lộ 1 qua Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình. Thiếu tá Nguyễn Trung Phước - Trạm trưởng Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh) cho hay, sau khi tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên quốc lộ 1 và đường Võ Chí Công (đường 129) và triển khai công văn chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã tăng cường nắm tình hình, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị để đẩy mạnh tuần tra.

“Tại thị xã Điện Bàn, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn 3 vụ tụ tập tổ chức chạy xe tốc độ cao, lạng lách, có biểu hiện đua xe, qua đó tạm giữ 16 mô tô vi phạm và mời về làm việc 1 trường hợp, số tiền phạt hơn 38 triệu đồng. Tại Duy Xuyên, đơn vị cũng lập biên bản với 7 trường hợp phương tiện tụ tập dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra về việc gian lận thương mại với 3 trường hợp khác. Đồng thời phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn tuần tra kiểm soát ban đêm, phát hiện lập biên bản 22 trường hợp, tạm giữ 4 phương tiện vi phạm” - Thiếu tá Nguyễn Trung Phước cho biết.

Cần sự vào cuộc đồng bộ

Trong số các trường hợp vi phạm bị phát hiện, có trường hợp bỏ lại phương tiện vi phạm rồi rời đi. Nhiều trường hợp đối tượng vi phạm chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, đa số không có giấy tờ xe, giấy phép lái xe, xe qua “độ”, “chế”, không có kính chiếu hậu, không đèn, không có bộ phận giảm thanh cho động cơ. Cá biệt như trường hợp V.N.T (trú xã Bình Quý, Thăng Bình) còn sử dụng giấy phép lái xe giả, hay như Đ.M.T (phường Điện An, thị xã Điện Bàn) đang là học sinh, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện cũng tham gia trong nhóm “quái xế”…

Trung tá Phùng Văn Trung khẳng định, với tinh thần kiên quyết xử lý tình trạng trên, đơn vị đã tăng cường phối hợp, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn. Tuy nhiên, nhóm thanh thiếu niên này khá tinh vi, cắt cử người theo dõi, cảnh giới, tổ chức trên các đoạn đường giao nhau có nhiều lối rẽ, đường nhánh để tiện bề trốn thoát khi có sự truy đuổi. Công an thị xã đã phối hợp vận động, răn đe nhiều đối tượng, đồng thời lập danh sách những “quái xế” bị xử lý gửi thông tin cho địa phương nơi cư trú để giáo dục. Song song với đó, công an các xã, phường cũng đã làm việc với các chủ cơ sở sửa chữa xe nhắc nhở, đề nghị không tham gia “độ”, “chế” phương tiện để đua xe trái phép.

“Khó khăn hiện nay là quy định thẩm quyền xử lý trên tuyến quốc lộ thuộc về phòng CSGT, nên để xử lý cần sự phối hợp chặt chẽ, các địa phương lân cận cũng cần có sự chung tay kịp thời, thường xuyên hơn. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục từ gia đình, cộng đồng và vai trò quản lý của công an cơ sở là hết sức quan trọng để xử lý từ gốc rễ vấn đề” - Trung tá Phùng Văn Trung nêu kiến nghị.

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam, Thượng tá Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh nói, nhờ tăng cường tuần tra xử lý, tình trạng trên đã được hạn chế so với trước. Tuy nhiên, quá trình thu thập thông tin, tổ chức đẩy đuổi, giải tán các nhóm tụ tập cũng như xử lý trường hợp vi phạm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng mỏng, việc truy bắt có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông lẫn đối tượng vi phạm, trong khi xử lý vi phạm chỉ mới giải quyết “phần ngọn” của tình trạng này.

“Phòng CSGT đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch và tăng cường việc tuần tra, xử lý, quán triệt các lực lượng làm nhiệm vụ phải tuyệt đối đảm bảo an toàn. Để chấm dứt triệt để tình trạng này, cần có sự vào cuộc đồng bộ, từ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đến việc quản lý đối tượng, quản lý các cơ sở “độ”, “chế” xe, đồng thời xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm để răn đe” - Thượng tá Nguyễn Hoài Nam nói.