Giữ cho phố bình yên

Tin ở… “mắt thần”

Trung tá Văn Nguyên Hiền - Trưởng Công an phường Tân Thạnh cho biết, năm 2016, từ nhu cầu giám sát, kiểm soát tình hình trên địa bàn, địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh” trên tất cả tuyến đường, khu dân cư trọng điểm. Đây được xem là bước đi mới, vừa ứng dụng công nghệ vào hoạt động giám sát, vừa kịp thời kiểm soát tình hình an ninh trật tự (ANTT), ngăn ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Nhờ hệ thống camera giám sát an ninh, Công an phường Tân Thạnh làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hơn 4 năm đi vào hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả, giúp chính quyền địa phương kịp thời phát hiện và xử lý hàng chục vụ trộm cắp, cướp giật tài sản cùng nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. “Từ hệ thống camera giám sát an ninh, chúng tôi nhanh chóng tìm dấu vết, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc chỉ trong thời gian ngắn. Điều đó càng làm cho người dân tin tưởng và ủng hộ mở rộng mô hình camera giám sát ở các khu dân cư, trường học, tuyến đường trọng điểm về ANTT” - Trung tá Văn Nguyên Hiền nói.



Được ví như “mắt thần” hỗ trợ lực lượng công an phường theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn, thời gian qua, hệ thống camera an ninh đã tạo được niềm tin cho người dân địa phương trong ngăn ngừa tội phạm. Ông Nguyễn Văn Luận - Trưởng khối phố Mỹ Thạch Trung chia sẻ, camera an ninh còn giúp lực lượng công an giám sát mọi hoạt động, nhất là tại các điểm khu dân cư, đường phố vắng vẻ, nơi thường xuyên xảy ra tệ nạn xã hội. “Kể từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh, chuyện trộm cắp dần được hạn chế. Vì thế, người dân chúng tôi rất tin tưởng và đồng tình ủng hộ” - ông Luận bộc bạch.

Xứng danh “phường điểm”

Theo Trung tá Văn Nguyên Hiền, do đặc thù là phường trung tâm của TP.Tam Kỳ nên Tân Thạnh thường xuyên được chọn là nơi diễn ra các sự kiện lớn về chính trị, văn hóa - thể thao và du lịch, được xem là địa bàn trọng điểm về an ninh - quốc phòng. Vì thế, bên cạnh tăng cường bám sát cơ sở và nắm tình hình, lực lượng công an phường còn chú trọng các hoạt động tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. Những năm qua, ngoài duy trì hệ thống camera giám sát an ninh, địa phương còn mở rộng nhiều mô hình ANTT đem lại hiệu quả thiết thực, như “Tiếng loa an ninh”; “Tiếng mõ an ninh”; “Tộc họ không có người vi phạm pháp luật”, “Khu nhà trọ tự quản về ANTT”... Từ năm 2018, Công an phường Tân Thạnh xây dựng thêm các mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật” (5+1); “Khối phố an toàn về phòng cháy chữa cháy và tự quản bảo vệ môi trường, nếp sống văn minh đô thị”.

Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an TP.Tam Kỳ nhìn nhận, cùng với làm tốt công tác chuyên môn, đảm bảo giữ gìn ANTT trên địa bàn, những năm qua, Công an phường Tân Thạnh còn xây dựng nhiều mô hình hay, ý nghĩa trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhiều chỉ tiêu công tác, kế hoạch được triển khai đồng bộ, góp phần huy động khối đại đoàn kết toàn dân trong giữ gìn ANTT vững chắc trên địa bàn. “Tân Thạnh cũng là một trong những điển hình của công an TP.Tam Kỳ. Trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều năm liền Tân Thạnh nhận Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Bộ Công an” - Thượng tá Phạm Trường Sơn nói.