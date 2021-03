Hiệp Đức phấn đấu giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí

(QNO) - Công an huyện Hiệp Đức tổ chức 60 đợt tuần tra cao điểm kiểm soát trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021. Qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 179 trường hợp vi phạm, xử phạt nộp ngân sách nhà nước 200 triệu đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn Hiệp Đức xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người (tăng 1 người chết, giảm 1 người bị thương so với cùng kỳ). Ban An toàn giao thông huyện yêu cầu chính quyền, công an các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu cuối năm giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông.