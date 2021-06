Hiệu quả mô hình “Camera an ninh”

Nhằm đảm bảo an ninh nông thôn và nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Quang (Điện Bàn) đã phối hợp xây dựng, triển khai mô hình “Camera an ninh”.

Thôn Phú Văn lắp đặt camera kiểm soát an ninh trên các tuyến đường. Ảnh: PL

Ông Lê Đức Sỹ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Quang cho biết, để nâng cao hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đầu năm 2021, đơn vị đã phối hợp với UBND và Công an xã triển khai mô hình “Camera an ninh” trong khu dân cư.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt camera giám sát an ninh tại nơi công cộng.

Những hình ảnh về an ninh trật tự hay các hoạt động xã hội tại vị trí quan trọng trên địa bàn xã sẽ được camera an ninh ghi lại, truyền về Công an xã hoặc qua điện thoại thông minh của cán bộ thôn, giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, điều tra, xử lý và chấn chỉnh nhiều vụ việc có liên quan.

Bảo An là thôn đầu tiên của xã Điện Quang triển khai mô hình này. Đến nay, thôn đã lắp đặt được 20 mắt camera dọc các tuyến đường trên địa bàn. Hệ thống camera an ninh hoạt động 24/24 giờ; hình ảnh dữ liệu được truyền về điện thoại thông minh của Ban nhân dân thôn.

Chính nhờ “mắt quan sát” này, lãnh đạo địa phương có thể kiểm soát được tình hình vi phạm pháp luật và quan sát hoạt động giao thông đường bộ của người tham gia giao thông... Đây cũng là bằng chứng khá hiệu quả để cung cấp cho lực lượng công an khi cần.

Ông Nguyễn Văn Ba, người dân ở Bảo An chia sẻ, từ khi triển khai camera an ninh, tình hình an ninh trât tự trong thôn, xóm đảm bảo, nhất là nạn trộm cắp vặt giảm hẳn.

Những ngày qua, Ban nhân dân thôn Phú Văn triển khai lắp đặt 19 mắt camera (kinh phí gần 60 triệu đồng) tại vị trí trọng yếu trên các tuyến đường giao thông trong khu dân cư.

Trưởng thôn Trần Công Ninh cho hay: “Ngoài sự hỗ trợ của UBND xã, chúng tôi còn huy động sự đóng góp của những người con làm ăn xa quê, đồng thời vận động mỗi hộ dân đóng góp 50 nghìn đồng. Nhận thấy được lợi ích của mô hình mang lại, nên khi chủ trương đưa ra, người dân hưởng ứng và tham gia đóng góp kinh phí. Thông qua đó, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự phát hiện, tố giác tội phạm của nhân dân”.

Theo ông Lê Đức Sỹ, mặc dù mới được phát động trong thời gian chưa lâu, nhưng xã Điện Quang hiện có 3 thôn thực hiện lắp đặt hơn 50 mắt camera nơi công cộng. Để mô hình triển khai rộng khắp, UBND xã sẽ trích nguồn từ xây dựng nông thôn mới hỗ trợ 20% giá trị cho mỗi mắt camera, đồng thời vận động sự đóng góp của những người con xa quê và nhân dân để đầu tư lắp đặt.