Hiệu quả mô hình "Zalo an ninh"

Triển khai từ tháng 9.2020, mô hình “Zalo an ninh” ở xã Đại Hồng (Đại Lộc) bước đầu phát huy hiệu quả, hỗ trợ giải quyết tiện lợi thủ tục hành chính, tăng tính tương tác giữa người dân với chính quyền, công an xã, góp phần bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự...

Lực lượng Công an xã Đại Hồng được “chính quy hóa”, đáp ứng yêu cầu của địa phương về công tác công an quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Hiệu quả

Từ 9.2020, Công an xã Đại Hồng tham mưu UBND xã ra quyết định thành lập và đưa vào hoạt động thí điểm triển khai mô hình “Zalo an ninh” trên nền tảng zalo. Theo đó, người dân được hướng dẫn cách thức đăng nhập, truy cập vào trang zalo, được hướng dẫn các thủ tục hành chính cụ thể, với các biểu mẫu sẵn (bản khai nhân khẩu, đơn đề nghị cấp CMND, đơn xác nhận chỗ ở hợp pháp…) được đăng tải trực tiếp trên hệ thống.

Mô hình tích hợp 17 thủ tục hành chính cấp xã, quy định rõ ràng thời gian tiếp nhận hồ sơ, thành phần hồ sơ, cũng như các nội dung liên quan để người dân tiếp cận, thực hiện nhanh chóng. Người dân dễ dàng tiếp cận các biểu mẫu, văn bản, phục vụ tốt hơn công tác giải quyết thủ tục hành chính cấp xã. Với mô hình này, những người trẻ hoặc những người bận rộn chỉ cần có smart-phone kết nối internet là có thể đăng nhập, tiếp cận, tải trực tiếp các văn bản, hồ sơ, thủ tục, các biểu mẫu sẵn có, giúp công dân tiết kiệm nhiều thời gian, không phải chờ đợi lâu khi đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cấp xã.

“Zalo an ninh” còn cập nhật thông tin số điện thoại trưởng công an xã, 10 công an viên các thôn, số điện thoại trực ban của Công an xã Đại Hồng để dễ dàng tiếp cận các thông tin, vụ việc, các tin báo từ trong nhân dân phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành, làm tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo an ninh địa bàn, trật tự an toàn xã hội. Ngoài trang zalo này, Đại Hồng còn lập các nhóm zalo với 10 ban dân chính các thôn, quần chúng, đoàn thể trên địa bàn xã để tiện trao đổi thông tin, tài liệu về an ninh trật tự để nắm tình hình và quản lý tốt địa bàn. “Zalo an ninh” còn là kênh tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, đơn thư tố giác tiện ích, an toàn, bảo mật.

Đại úy Nguyễn Xuân Vĩnh - Trưởng Công an xã Đại Hồng chia sẻ: “Bước đầu người dân tiếp cận nhanh, kết nối zalo thuận lợi. Sắp tới, chúng tôi sẽ cử cán bộ cùng với công an viên trực tiếp xuống 10/10 thôn, hướng dẫn người dân cách thức cài đặt, truy cập hệ thống zalo thuận lợi hơn. Từ khi đưa trang zalo vào hoạt động, số lượng người dân, nhất là người trẻ tuổi sử dụng điện thoại thông minh, tương tác với lực lượng Công an xã trên không gian mạng không ngừng tăng lên. Qua đó, người dân đã cung cấp nhiều thông tin giá trị liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn giúp cho công tác quản lý nhà nước được tốt hơn”.

Nhân rộng phù hợp

Xã Đại Hồng có 2.875 hộ dân, với 11.798 nhân khẩu, địa hình nằm ven sông Vu Gia, giáp đồi núi, lại có quốc lộ 14B nối địa bàn Nam Giang - Đại Lộc - Đà Nẵng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Lực lượng Công an xã hiện đã được bố trí đủ 5 cán bộ công an chính quy về đảm nhận các chức danh Công an xã. Bên cạnh triển khai mô hình “Zalo an ninh”, Công an xã Đại Hồng còn củng cố mô hình “Tiếng kẻng an ninh”; phối hợp Hội Nông dân xã tổ chức mô hình “Chi hội Nông dân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; tham mưu Đảng ủy, UBND xã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phát động xây dựng phong trào “2 giữ” trong nhân dân ở 10/10 thôn…

Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc nhìn nhận, “Zalo an ninh” là mô hình mới, sáng kiến của lực lượng công an xã trong ứng dụng mạng xã hội, công nghệ thông tin để phục vụ công việc. Tuy nhiên, đã là mạng xã hội thì luôn có hai mặt, mặt hiệu quả cũng có và mặt tồn tại của nó là khó tránh khỏi. Trong quá trình vận hành, công an xã, công an huyện sẽ từng bước đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại để phát huy hiệu quả mô hình, phục vụ công việc, phục vụ tốt nhân dân. Nếu mô hình thí điểm này có nhiều ưu điểm và phát huy hiệu quả từ trong thực tế, chắc chắn sẽ nhân rộng ra một số nơi, tùy theo điều kiện thực tế và hoàn cảnh của mỗi địa phương.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Giới, dấu ấn của lực lượng công an chính quy cơ sở nói chung và Đại Hồng nói riêng thể hiện khá rõ nét, công tác công an quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh đáp ứng được yêu cầu của các địa phương. Lực lượng công an chính quy được đào tạo bài bản làm việc hiệu quả hơn, chính quy hóa hơn, phục vụ tốt nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.