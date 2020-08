Hòa Hương ra mắt chương trình phát thanh phòng chống tội phạm

Chiều 18.8, UBND phối hợp với Công an phường Hòa Hương ra mắt mô hình chương trình phát thanh “Toàn dân chung tay phòng chống tội phạm”.

Chương trình có thời lượng từ 15 - 20 phút, nội dung tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 và kịp thời cung cấp thông tin, chuyển tải những nội dung liên quan đến an ninh trật tự để nhân dân chủ động, cảnh giác trong phòng chống, đấu tranh, tố giác tội phạm, phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Đồng thời biểu dương cá nhân, tập thể tiêu biểu, nhân rộng những mô hình, cách làm hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chương trình được phát trên tần số 60,6Mhz thuộc hệ thống truyền thanh kỹ thuật số, vào 20 giờ tối thứ Năm hàng tuần.