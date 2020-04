Khám phá vụ trộm bò ở xã Điện Quang

(QNO) - Thiếu tá Đỗ Nam Thanh - Trưởng Công an xã Điện Quang (Điện Bàn) cho hay, Công an xã vừa phối hợp khám phá một vụ trộm bò trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Điện Quang tiếp nhận tin báo của ông T.N.L. (SN 1968, thôn Tam Thạnh) về việc mất 1 con bò trị giá 22 triệu đồng vào ngày 12.4. Công an xã tiến hành xác minh, qua trích xuất camera phát hiện một đối tượng đi xe máy không biển số kéo theo xe lôi chở con bò đúng như đặc điểm ông T.N.L. trình báo, di chuyển trên tuyến ĐT609 từ trung tâm xã Điện Quang về hướng quốc lộ 1.

Quà rà soát, công an phát hiện P.T.V. (SN 2000, thôn Bảo An, xã Điện Quang) là người điều khiển phương tiện trên nên mời đến cơ quan công an phục vụ điều tra. Tại đây, V. khai cha mình - ông Phan Thanh Việt (SN 1978) chính là người trộm bò, còn V. chỉ chở bò đi tiêu thụ và nhận tiền công 300 nghìn đồng.

Triệu tập ông Phan Thanh Việt đến cơ quan công an làm việc, ông này thừa nhận hành vi trộm con bò nói trên, đồng thời giao nộp 20,5 triệu đồng là số tiền bán bò tại một lò mổ ở Thăng Bình. Bước đầu ông Việt khai làm nghề buôn bò, thấy con bò cột dây trước lò mổ Hợp tác xã Điện Quang không ai trông coi nên tiến hành trộm cắp, sau đó gọi điện con trai chở đi tiêu thụ.