Sau thời gian ngắn thực hiện đề án điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã ở huyện Núi Thành đã đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở…

Công tác đưa công an chính quy về xã tại Núi Thành góp phần tích cực đảm bảo an ninh cơ sở. Ảnh: V.PHIN

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Vinh - Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành, thực tế cho thấy, nhiều năm qua, lực lượng công an xã không chính quy tại 16/16 xã của huyện Núi Thành đã nỗ lực khắc phục khó khăn, cơ bản đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở. Tuy nhiên, do lực lượng công an xã bán chuyên trách, quân số không ổn định, nhiều đồng chí chưa qua đào tạo nghiệp vụ nên hiệu quả công tác chưa cao.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, từ tháng 3.2019, Công an huyện Núi Thành đã ban hành đề án điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã và được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Đến ngày 1.11.2019, Tam Giang là xã đầu tiên thực hiện đề án và tiếp nhận 3 công an chính quy về xã đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó Công an xã và công an viên.

Ông Phạm Văn Châu - Chủ tịch UBND xã Tam Giang chia sẻ: “Khi công an chính quy về xã, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở cơ sở được nâng lên rõ rệt, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện quản lý nhà nước về ANTT bài bản hơn, tạo sự tin tưởng trong nhân dân”.

Tại thời điểm bố trí công an chính quy về xã, toàn huyện Núi Thành có 199 cán bộ công an xã không chính quy. Qua rà soát, sắp xếp, đến nay, hầu hết số cán bộ công an xã đã được bố trí công tác khác, một số đồng chí được giải quyết chế độ nghỉ việc hợp lý. Trên cơ sở đề nghị của Công an huyện Núi Thành và hiệp thương thống nhất của UBND huyện, đến ngày 31.3.2020, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định điều động, bố trí 33 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 16/16 xã trong toàn huyện. Trong đó có 16 trưởng công an xã, 7 phó trưởng công an xã và 10 công an viên.

Thực tế triển khai bước đầu cho thấy, công tác đưa công an chính quy về xã ở Núi Thành đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Trong thời gian ngắn, lực lượng công an chính quy về xã triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế và đẩy lùi tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả đã triệt phá, làm rõ 8 vụ đánh bạc, 5 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ hủy hoại tài sản, 30 đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản, đẩy đuổi 40 lượt tụ điểm đánh bạc và hơn 30 lượt nhóm thanh niên tụ tập sau 23 giờ đêm tại nơi công cộng, xử lý hàng chục vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm về kinh doanh có điều kiện, bảo vệ hiện trường hơn 15 vụ tai nạn, va chạm giao thông… Thời gian vừa qua, lực lượng công an chính quy nhanh chóng tham gia vào các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19; phát hiện, tham mưu xử phạt 34 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh, phạt tiền 16,3 triệu đồng...

Thượng tá Nguyễn Thanh Vinh cho biết: “Khi công an chính quy về xã, điều đáng mừng là cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, tạo điều kiện về mọi mặt để lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ. Với kết quả bước đầu đạt được, tin tưởng rằng lực lượng công an xã chính quy sẽ phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra theo phương châm hành động của lực lượng Công an nhân dân “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.