Khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng hỗn chiến

(QNO) - Ngày 12.1.2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn cho biết vừa ra lệnh khởi tố và bắt thêm 4 bị can để tạm giam, nâng số bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng tại ngã tư Điện Ngọc (khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc) lên đến con số 15.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam.





Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 5.10.2020, tại khu vực ngã tư phường Điện Ngọc (thuộc khối phố Ngọc Vinh) xảy ra vụ đánh nhau giữa hàng chục thanh niên.

Trước đó, do mâu thuẫn, Võ Ngọc Tuấn (SN 1999, khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc) bị nhóm của Ngô Đức Lợi (SN 1997, khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương) đuổi đánh. Sau đó hai bên khiêu khích và hẹn đánh nhau tại ngã tư Điện Ngọc.

Hai bên sử dụng dao, tuýp sắt, vỏ chai bia… đánh nhau làm cho Phùng Tấn Thanh (SN 1992, khối phố Quảng Gia, phường Điện Dương) bị đa chấn thương, gần đứt lìa ngón tay út và nhiều đối tượng khác bị thương. Sự việc diễn ra khá nhanh nên khi lực lượng công an có mặt trấn áp thì các đối tượng mới lên xe tẩu thoát, công an tạm giữ hàng chục đối tượng.

Hiện cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố thêm nhiều đối tượng khác trong vụ án này.