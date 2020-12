Khởi tố đối tượng cướp tài sản người khiếm thị

(QNO) - Ngày 4.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Đức Quốc (SN 1994, xã Trà Dương, Bắc Trà My) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Công an lấy lời khai Trương Đức Quốc. Ảnh: M.T

Theo thông tin điều tra, sáng 16.11.2020, Quốc lên xe buýt đi từ nhà ở huyện Bắc Trà My xuống TP.Tam Kỳ, trên chuyến xe có anh Bùi Đình A. (SN 1978, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) là người khiếm thị và bán tăm bông dạo.

Anh A. xuống xe buýt trước tiệm quảng cáo trên đường Hùng Vương (TP.Tam Kỳ), Quốc cũng xuống xe gần đó và biết anh A. bị mù nên có ý định chiếm đoạt tài sản.

Khi anh A. nhờ giúp đưa qua đường, Quốc liền tới giúp và dẫn anh A. đi vào nơi vắng người, thò tay vào túi quần anh A. lấy được số tiền 600 nghìn đồng rồi bỏ chạy. Số tiền chiếm đoạt Quốc mua ma túy sử dụng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý.

* Chiều 3.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Phúc (tên thường gọi Đen Một, SN 1991, xã Duy Vinh, Duy Xuyên) để điều tra về hành vi “giết người”.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Văn Phúc. Ảnh: H.V

Trước đó, khuya 18.10.2020, nhóm của Phúc gồm 5 người hát karaoke tại quán Luxury (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Đoàn Quốc Ca (SN 1989, trú Duy Xuyên) cũng hát karaoke tại quán này.

Hai bên xảy ra xô xát. Ca về nhà mang theo hung khí gồm 1 con dao dài 50cm và 1 cây ba trắc bằng kim loại quay lại quán. Tại đây, hai nhóm lao vào đánh nhau, hậu quả Ca bị thương nặng với tỷ lệ thương tích 47%.

Gây án xong, Phúc bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh. Sau khi được cơ quan điều tra vận động, Phúc đã ra đầu thú. Đây là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự.