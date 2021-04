Khởi tố đối tượng đâm chết người và làm trọng thương vợ cũ

(QNO) - Đối tượng dùng dao đâm chết đầu bếp nhà hàng Lương Sơn Quán (thị trấn Tân Bình, Hiệp Đức) và làm trọng thương vợ cũ vừa bị cơ quan công an khởi tố.

Ngày 2.4, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Họp (30 tuổi, huyện Hiệp Đức) về tội "Giết người".

Bị can Họp hiện điều trị vết thương tại bệnh viện sau khi cố tình tự sát nên chưa bị bắt tạm giam. Công an đang quản lý bị can tại bệnh viện, đề phòng Họp bỏ trốn hoặc tiếp tục tự sát.

Trước đó, sáng 27.3, nhân viên nhà hàng Lương Sơn Quán phát hiện đầu bếp Dương Văn N. tử vong. Ngoài ra, Trần Văn Họp và vợ cũ là Lê Thị M. bị thương nặng, trên người nhiều vết máu.

Công an xác định Họp là người dùng dao chém đầu bếp N. tử vong và vợ cũ bị thương. Họp và chị M. ly hôn từ tháng 8.2020, tuy nhiên vẫn chung sống với nhau. Bước đầu công an xác định nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình cảm.