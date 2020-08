Khởi tố thêm đối tượng liên quan đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

(QNO) - Một lãnh đạo Công an tỉnh xác nhận vừa khởi tố thêm một bị can liên quan đường dây đưa 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện ở Điện Bàn giữa tháng 7 vừa qua. Quyết định khởi tố được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn ngày 6.8. Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Ngày 25.7, Công an tỉnh cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Gao Liang Gu (SN 1978, ở Phúc Kiến, Trung Quốc) và Lương Thùy Dung (SN 1986, quê tỉnh Trà Vinh) về 2 tội “Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “Đưa hối lộ”.

Như tin đã đưa, vào 14 giờ 30 ngày 18.7, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm người Trung Quốc đang lưu trú tại một biệt thự ở phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn). Trong quá trình làm việc, một số người trong nhóm bỏ chạy tán loạn. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp Công an TP.Hội An và thị xã tổ chức truy tìm, đưa vào cách ly tập trung 21 người Trung Quốc, trong đó nhiều người không có giấy tờ.