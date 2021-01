Ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt

Công an tỉnh và tiểu ban an ninh trật tự - an toàn giao thông (ANTT-ATGT) đường sắt tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT-ATGT đường sắt trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường sắt làm chết 2 người, bị thương 2 người, thiệt hại hơn 80 triệu đồng, giảm 1 vụ và 2 người chết so với năm 2019. Phần lớn tai nạn xảy ra do các phương tiện ô tô, xe máy và người dân không chấp hành các quy định về Luật Đường sắt, đi qua lối đi tự mở ảnh hưởng đến an toàn giao thông gây thiệt hại về người và phương tiện.

Với mục tiêu “Bảo đảm ANTT, an toàn chạy tàu, an toàn hành khách và hàng hóa”, hai lực lượng đã chủ động trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo chức năng; không để xảy ra vụ việc mất cắp vật tư, phụ kiện đường sắt và chống người thi hành công vụ; giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến ANTT -ATGT đường sắt trên địa bàn, hạn chế các vụ việc gây ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Hội nghị thống nhất tiếp tục ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT-ATGT đường sắt trên địa bàn tỉnh năm 2021; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp.