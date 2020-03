Làm rõ đối tượng đập phá nhiều ô tô trộm cắp tài sản

(QNO) - Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo về tình trạng nhiều ô tô đỗ trên vỉa hè bị đập vỡ kính, cạy cửa lấy trộm tài sản, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khẩn trương điều tra, bắt giữ nghi phạm.

Đối tượng Huỳnh Vương cùng tang vật. Ảnh: T.C

Ngày 19.3, Công an TP.Tam Kỳ cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Vương (22 tuổi, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đơn vị này nhận nhiều tin báo của bị hại về việc ô tô để ngoài vỉa hè bị đập vỡ kính hoặc cạy cửa rồi lấy trộm tài sản. Tiến hành xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Huỳnh Vương là người gây ra các vụ trộm. Sau khi trộm được tài sản, Vương lẩn trốn vào huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi).

Lần theo dấu vết, đặc biệt là thông tin đối tượng này có thể đến phòng trọ bạn gái tại xã Sơn Linh (huyện Sơn Hà), Công an TP.Tam Kỳ cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai lực lượng mai phục. Sáng 17.3, Vương bị bắt tại địa điểm trên, sau đó được di lý về cơ quan Công an TP.Tam Kỳ để lấy lời khai, điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Vương khai nhận đã thực hiện 4 vụ đập kính, cạy cửa ô tô trộm tài sản trên địa bàn TP.Tam Kỳ, lấy trộm 3 máy tính xách tay, 1 iPad, 50 triệu đồng, 500 USD và nhiều tài sản có giá trị khác.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.