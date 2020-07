Làm rõ vụ phá két sắt nhà dân trộm cắp tài sản

(QNO) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm cắp tài sản gần 1,5 tỷ đồng ở TP.Hội An.

Đối tượng Võ Tuấn Anh thực nghiệm lại vụ trộm tại nhà ông L.B.N. (phường Tân An, TP.Hội An). Ảnh: X.MAI

Đối tượng thực hiện vụ trộm không ai khác chính là Võ Tuấn Anh (SN 1981, phường Cẩm Châu, TP.Hội An) - người bị Công an tỉnh bắt giữ về hành vi đột nhập, phá két sắt trộm 3,7 tỷ đồng tại Văn phòng Công chứng Lê Vân (TP.Hội An) xảy ra vào tháng 1.2020.

Sau khi đối tượng Anh bị bắt, khởi tố và tạm giam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh mở rộng điều tra và đối tượng này khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại nhà ông L.B.N. (phường Tân An, TP.Hội An) vào ngày 18.7.2018.

Theo kết quả điều tra, khuya 18.7.2018, lợi dụng gia đình ông N. vắng nhà, Võ Tuấn Anh mang theo xà beng, găng tay đột nhập vào nhà ông N. từ cửa sau. Sau đó ngắt cầu dao điện, dùng xà beng phá cửa, phá tủ gỗ và phát hiện bên trong có 1 két sắt.

Đối tượng Anh dùng xà beng phá két sắt rồi trộm tài sản gồm vàng, đô la Mỹ, 20 triệu đồng tiền mặt. Tài sản này Võ Tuấn Anh đem giấu tại nơi cư trú và 3 ngày sau mang toàn bộ số vàng trộm được vào TP.Hồ Chí Minh bán. Tổng tài sản trộm cắp trị giá gần 1,5 tỷ đồng.