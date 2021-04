Miền núi nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân

Nhằm nỗ lực thực hiện chỉ tiêu Bộ Công an giao hoàn thành thủ tục cấp hơn 1,2 triệu căn cước công dân (CCCD) trước ngày 1.7, Công an Quảng Nam đã triển khai nhiều phương án, giải pháp; trong đó chỉ đạo công an các địa phương miền núi nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD trước ngày 20.4 với phương châm nơi xa làm trước, nơi gần làm sau.

Công an Tây Giang là thủ tục cấp CCCD cho người dân. Ảnh: X.Mai

Tại xã Kà Dăng (Đông Giang), thời tiết nắng nóng, oi bức của những ngày đầu hè đã không làm giảm đi tinh thần, nhiệt huyết của cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an huyện trong quá trình làm thủ tục cấp CCCD cho người dân. Mỗi ngày CBCS chia làm 3 ca làm việc liên tục từ 5 giờ sáng đến 0 giờ khuya để phục vụ nhân dân.

Với điều kiện đặc thù phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, phân bố dân cư không đồng đều, hơn nữa người dân đi làm rẫy xa nên thường không tập trung theo đúng khung giờ quy định để làm CCCD, nên việc huy động người dân đến làm CCCD rất khó khăn.

Lực lượng Công an huyện Đông Giang đã đến tận các thôn, nóc, thậm chí đến từng nhà phục vụ người dân. Kà Dăng là xã cuối cùng trong đợt cao điểm cấp CCCD của Công an huyện Đông Giang. Công an huyện Đông Giang cũng là địa phương thứ 6 của tỉnh cơ bản hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD.

Quảng Nam với 18 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 9 huyện trung du, miền núi. Theo phân bổ phương tiện cấp CCCD của Bộ Công an, mỗi địa phương được cấp 2 bộ máy phục vụ cấp CCCD. Tuy nhiên, do dân cư của các địa phương không giống nhau, phần lớn các địa phương miền núi có dân cư ít nên chỉ tiêu cấp CCCD cũng ít hơn.

Vì thế, Giám đốc Công an tỉnh đã giao chỉ tiêu cho các địa phương trên đầu phương tiện được cấp, rút ngắn thời gian của các địa phương ít dân cư trước ngày 20.4, sau đó hỗ trợ phương tiện cho các địa phương đông dân cư. Đây cũng có thể nói là thách thức lớn đối với các địa phương miền núi.

Trung tá Mai Thanh Tâm - Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết: “Để hoàn thành chỉ tiêu 300 CCCD/máy/ngày phải nói là thách thức lớn với Công an Tây Giang. Vì đồng bào sống không tập trung, phân bố dân cư thưa thớt, có thôn hơn 100 dân nên chúng tôi phải lưu động linh hoạt từ thôn này qua thôn khác, rất vất vả. Tuy nhiên với quyết tâm chính trị cao nên chúng tôi cũng đã huy động CBCS phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương để huy động người dân đến cấp CCCD và Tây Giang đã về đích đầu tiên trong các huyện miền núi”.