(QNO) - Chiều 31.3, Công an huyện Núi Thành cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang điều tra vụ việc một gia đình ở xã Tam Tiến trình báo mất cắp nhiều tài sản.

Theo trình bày của anh Nguyễn Ngọc Học (33 tuổi, thôn Tân Lộc Ngọc, xã Tam Tiến), tối 27.3 vợ chồng anh ra khu vực hồ tôm trong thôn để canh giữ. Đến khoảng 1 giờ 40 phút ngày 28.3, anh Học trở về nhà thì phát hiện cửa sau nhà mở tung, đồ đạc trong nhà bị lục lọi khắp nơi.

Qua kiểm tra, anh Học phát hiện mất 280 triệu đồng, 1 bùng binh nhựa chứa một số tiền, 1 điện thoại di động.

Một đối tượng dùng cây chổi che camera nhà hàng xóm anh Học:

Your browser does not support the video tag.

Trích xuất camera nhà bên cạnh, anh Học phát hiện một đối tượng đột nhập vào nhà mình, khoảng giờ 1 giờ 38 phút ngày 28.3 thì rời đi. Ngoài ra có đối tượng khác trùm kín mặt, dùng chiếc chổi quét trần nhà để che một camera nhà bên cạnh nhằm tránh bị phát hiện.

Gia đình anh Học đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.