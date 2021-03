Một thanh niên tử vong bất thường trên đường Hồ Chí Minh

(QNO) - Lúc 6 giờ sáng 14.3, Công an huyện Nam Giang tiếp nhận tin báo của người dân về một thanh niên tử vong trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Cà Dy.

Khám xét sơ bộ hiện trường, Công an huyện Nam Giang phát hiện thanh niên này nằm chết bất thường, bên cạnh là chiếc xe máy BKS 43S-0445 chở theo một thùng hàng. Theo thông tin ban đầu, thanh niên tên Nghiêm Đình Huy (SN 1996, quê quán xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), hành nghề buôn bán hàng dạo tại các huyện miền núi Quảng Nam.

Trung tá Ngô Quốc Đức - Phó Trưởng Công an huyện Nam Giang cho biết, tuy nạn nhân chết trên đường Hồ Chí Minh, song hiện trường không giống như một vụ tai nạn giao thông bình thường. Do đó, Công an huyện đã đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ lực lượng để điều tra nguyên nhân.

Ngay trong sáng cùng ngày, các lực lượng Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.