Nam thanh niên bị đâm tử vong khi qua nhà hàng xóm gây sự

(QNO) - Sau khi uống rượu say, thanh niên mang dao qua nhà hàng xóm gây sự sau đó xảy ra xô xát, bị chủ nhà đâm tử vong.

Ngày 25.1, Công an huyện Nam Trà My cho hay trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 23.1, anh Hồ Văn Th. (21 tuổi, thôn 1, xã Trà Cang, Nam Trà My) sau khi uống rượu say đã mang theo con dao tự chế tới nhà ông Hồ Văn Lợi (47 tuổi, cùng thôn) để tìm con rể ông Lợi.

Lúc này gia đình ông Lợi đang ăn cơm. Th. lấy dao đâm con rể ông Lợi, bị ông Lợi giằng được con dao và đâm một nhát khiến Th. tử vong vì vết thương nặng, mất máu quá nhiều. Nghi phạm Lợi đã đến Công an huyện Nam Trà My đầu thú.

Công an huyện Nam Trà My phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm. Nguyên nhân vụ án mạng đang được tiếp tục điều tra làm rõ.