Nam Trà My: Phạt 7 triệu đồng 5 đối tượng trộm vỏ quế

(QNO) - Công an huyện Nam Trà My cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với 5 đối tượng trộm vỏ quế của người dân.

Theo Công an huyện Nam Trà My, thời gian qua trên địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm vỏ quế gây bức xúc trong nhân dân. Qua điều tra, Công an huyện làm rõ 5 đối tượng ở xã Trà Mai (Nam Trà My) đã thực hiện hành vi này.

Theo đó, từ cuối tháng 3 đến giữa 4.2020, 5 đối tượng trên vào các vườn quế của người dân thôn 2 (xã Trà Mai) thực hiện nhiều vụ trộm vỏ quế mang đi bán. Thống kê có khoảng 29 cây quế bị trộm lột vỏ. Được biết, 5 đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định.