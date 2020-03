Ngăn chặn hơn 20 thanh niên sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau

(QNO) - Công an xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn) cho biết vừa ngăn chặn 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí tự chế chuẩn bị đánh nhau.

Công an tạm giữ một số đối tượng cùng tang vật. Ảnh: P.T.H

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Điện Thắng Bắc được biết thông qua mạng xã hội có 2 nhóm thanh niên có dấu hiệu thách thức đánh nhau. Công an xã đã theo dõi và huy động hơn 10 công an viên, dân phòng tiến hành mai phục.

Đến 19 giờ 50 ngày 9.3, tổ công tác phát hiện hơn 20 thanh niên mang theo hung khí tập trung tại Khu đô thị mới DHTC thuộc thôn Viêm Tây 1 để chuẩn bị hỗn chiến. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy buộc tổ công tác phải nổ súng khống chế bắt 6 đối tượng, thu 3 mã tấu và 1 tuýp sắt.

Được biết, 2 nhóm thanh niên trên có đối tượng trẻ nhất chưa tròn 15 tuổi. Công an xã Điện Thắng Bắc đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.