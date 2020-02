Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 11.461 nguồn tin giá trị

Sáng 20.2, tại TP.Tam Kỳ, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân giai đoạn 2014 - 2019 và tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019. Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp - Cục trưởng Cục xây dựng phong trào (Bộ Công an), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dự hội nghị.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019. Ảnh: T.C

Theo đánh giá tại hội nghị, tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng có sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung tay, chung sức giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thời gian qua, nhân dân đã cung cấp 11.461 nguồn tin, giúp lực lượng công an giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc xảy ra ở cơ sở; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 7.212 đối tượng tiến bộ; tự giác giao nộp và giúp lực lượng công an, quân sự thu hồi 129 súng quân dụng, 2.339 súng các loại, 54.692 viên đạn, 4.521 kíp nổ, 429kg thuốc nổ, 66 quả đạn cùng với nhiều vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ khác...

Dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen 18 tập thể, UBND tỉnh tặng bằng khen 22 tập thể, 16 cá nhân và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen 96 tập thể, 80 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

* Trước giờ khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã tặng hoa, chúc mừng ông Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng vào ngày 17.2 vừa qua.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 1.7.1967, quê quán: xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam từ tháng 11.2019.