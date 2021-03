Nỗ lực cho thành phố bình yên

TP.Tam Kỳ đang có kế hoạch xây dựng đề án “Thành phố bình yên” để tiếp tục thực hiện tốt phương châm “an ninh chủ động”, phòng ngừa từ sớm, từ xa, kiên quyết đấu tranh, triệt tiêu tận gốc rễ nguyên nhân, điều kiện nảy sinh hành vi phạm tội.

An ninh trật tự trên địa bàn Tam Kỳ giữ vững, đảm bảo cho các hoạt động đông người (giải bóng chuyền nữ quốc tế bãi biển lần đầu tiên tổ chức năm 2019 tại biển Tam Thanh). Ảnh: A.N

Là trung tâm tỉnh lỵ nên công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến xã phường của Tam Kỳ rất quan tâm. Với phương châm “an ninh chủ động”, ngay từ đầu năm Thành ủy có chỉ thị về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, UBND thành phố ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai và được công an thành phố cùng các ban, ngành, chính quyền địa phương bắt tay thực hiện nghiêm túc. Điều đó thể hiện ở kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong người dân. Cạnh đó, hơn 40 mô hình tự phòng, tự quản và tự bảo vệ về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh cơ sở.

Năm 2020, Công an TP.Tam Kỳ tiếp nhận 111 vụ phạm pháp hình sự, trong đó 5 vụ giết người, 7 vụ cướp giật tài sản, 52 vụ trộm cắp tài sản, 14 vụ cố ý gây thương tích, 22 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Về tội phạm ma túy, phát hiện, khởi tố 28 vụ với 40 bị can; xử lý 81 vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc với 365 đối tượng. Trên lĩnh vực tội phạm và các hành vi vi phạm kinh tế, môi trường, phát hiện, xử lý 27 vụ. Trong năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông làm chết 10 người, bị thương 6 người; Công an thành phố xử phạt gần 4.300 trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông với số tiền 4,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong năm 2020 đã giải quyết 5 vụ khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách; tuyên truyền, vận động 11 trường hợp chấp hành quyết định cưỡng chế vi phạm hành chính, tự tháo dỡ công trình vi phạm. Ngoài ra, gọi răn đe, giáo dục hơn 210 lượt đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư; mở 10 lớp giáo dục pháp luật cho các trường hợp chấp hành xong án phạt tù, ở cơ sở giáo dục bắt buộc về lại địa phương. Trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, điều đáng mừng là phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm đáng kể và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Theo thống kê, năm 2020 Công an thành phố tiếp nhận 111 vụ, giảm 23 vụ so với năm 2019. Kết quả, đã điều tra khám phá 92 vụ, tăng gần 4% so với năm 2019; công tác tiếp nhận, xử lý tin tố giác, tin báo tội phạm đạt tỷ lệ đến hơn 97% với 204/210 vụ, tăng gần 5%.

Tình hình an ninh trật tự được kiểm soát tốt, tội phạm hình sự giảm, nhưng theo đánh giá của các ngành chức năng thành phố vẫn còn những tồn tại, trong đó nổi lên là số vụ trộm cắp tài sản nhiều, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia tăng. Đáng quan tâm hơn, tội phạm giết người năm 2020 xảy ra 5 vụ, tăng 3 vụ so với năm 2019; tội phạm về ma túy, đánh bạc, tín dụng đen diễn biến phức tạp. Vì vậy, kế hoạch của thành phố trong năm 2021 sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm “an ninh chủ động”, phòng ngừa từ sớm, từ xa, kiên quyết đấu tranh, triệt tiêu tận gốc rễ nguyên nhân, điều kiện nảy sinh, xây dựng đề án “Thành phố bình yên”.