Nông Sơn quyết liệt ngăn chặn nạn trộm than

Gần đây, nạn trộm than tại khu vực mỏ than Nông Sơn (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) diễn ra phức tạp, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản và ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Huyện Nông Sơn đang quyết liệt ngăn chặn, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm tính sinh kế lâu dài cho người dân.

Ngành liên quan và chính quyền các địa phương ở Nông Sơn đang tập trung xử lý mạnh tay đối với những điểm tập kết than trái phép. Ảnh: CTV

Diễn biến phức tạp

Trao đổi với PV Báo Quảng Nam vào chiều 14.4, ông Nguyễn Văn Lanh - Chủ tịch UBND xã Quế Trung (Nông Sơn) cho biết, tình trạng trộm than diễn ra mạnh từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và đặc biệt cao điểm từ tháng 2 - 3.2021. Thời điểm này, một phần do lực lượng công an tập trung triển khai làm căn cước công dân nên một số đối tượng lợi dụng để trộm than.

“UBND xã Quế Trung chỉ đạo lực lượng Công an xã tập trung xử lý tình trạng trộm, vận chuyển, tập kết than trái phép. Ngoài việc lập biên bản, tạm giữ xe máy và tịch thu than trái phép, Công an xã còn phối hợp tuần tra đêm, truy quét, tịch thu than tại các điểm tập kết ở bìa rừng, khu dân cư để bàn giao lại cho Công ty CP Than - điện Nông Sơn. Từ cuối năm 2020 đến nay, Công an xã đã tiến hành bắt giữ 16 xe máy và tịch thu khoảng 26 - 27 tấn than không rõ nguồn gốc” - ông Lanh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho hay, thời gian qua Công an huyện Nông Sơn đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, truy quét, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua tuần tra đã phát hiện và tịch thu 150 tấn than, 29 xe gắn máy tự chế không có giấy tờ, xử phạt 11 xe ô tô tải và các loại xe gắn máy khác chuyên chở than trái phép.

Theo nhìn nhận của lãnh đạo huyện Nông Sơn, nguyên nhân chính xảy ra tình trạng trộm than là công tác quản lý khu vực mỏ của Công ty CP Than - điện Nông Sơn lỏng lẻo; lực lượng bảo vệ mỏng, chưa phát huy vai trò, trách nhiệm, chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân là khu vực mỏ than rộng lớn, các đối tượng trộm than manh động, các đầu nậu thu mua tiếp tay cho những đối tượng trộm than, một số người dân địa phương không có việc làm; công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, ban ngành và địa phương có lúc chưa thực sự quyết liệt...

Kiên quyết ngăn chặn

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn vừa chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo ngành liên quan, chính quyền các địa phương và Công ty CP Than - điện Nông Sơn để đưa ra các giải pháp căn cơ nhằm sớm khắc phục, chấn chỉnh tình trạng trộm than. Theo kết luận cuộc làm việc, quan điểm chỉ đạo chung của lãnh đạo huyện là nếu các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có dấu hiệu tiếp tay cho các đối tượng trộm than tại khu vực mỏ than Nông Sơn thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện.

Ông Hòa cũng yêu cầu Công ty CP Than - điện Nông Sơn có phương án, kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác quản lý, chủ động bảo vệ tài sản thuộc khu vực quản lý của công ty. Trong đó, chú ý đến những vị trí phức tạp, dễ xảy ra nạn trộm cắp than. Ranh giới của công ty quản lý cần được rào chắn cẩn thận, tiếp tục đào các giao thông hào xung quanh, phá các đường mòn lối mở. Cùng với đó, củng cố lại lực lượng bảo vệ, thuê thêm lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp của các công ty vệ sĩ. Tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực mỏ; khi phát hiện các hành vi vi phạm phải có biện pháp ngăn chặn, đồng thời thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời.

Về phía Công an huyện, ông Nguyễn Văn Hòa yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nếu tình hình trộm than vẫn xảy ra phức tạp, có dấu hiệu phạm tội, đề nghị thành lập chuyên án để mở rộng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo Công an xã Quế Trung và xã Phước Ninh phối hợp với Công ty CP Than - điện Nông Sơn tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các hành vi trộm than tại khu vực mỏ. Đồng thời giao Phòng Tài nguyên & môi trường huyện tham mưu thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, xử lý tất cả điểm tập kết than trái phép hiện nay...

Tính chuyện sinh kế

Về nguyên nhân xảy ra tình trạng trộm than thời gian qua, ông Nguyễn Văn Lanh cho rằng, phần lớn người dân trộm than nằm trong độ tuổi thanh niên, một số người dù có việc làm nhưng vẫn tranh thủ đi trộm than để kiếm tiền. Số lượng tham gia theo điều tra ban đầu là khoảng 25 - 30 người trên địa bàn xã Quế Trung và một số thanh niên khác ở các xã lân cận.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, địa bàn rộng, quản lý khó khăn là thực tế, tuy nhiên cũng cần nhìn nhận ở khía cạnh đời sống, thu nhập người dân. Muốn giải quyết triệt để vấn đề này, cần tính toán đến sinh kế lâu dài cho người dân địa phương.

“Công ty CP Than - điện Nông Sơn đã đề nghị UBND xã Quế Trung rà soát những thanh niên chưa có việc làm trên địa bàn để xem xét đưa vào công ty làm việc, tạo thu nhập ổn định. Mặt khác, chính quyền địa phương sẽ nỗ lực tạo việc làm cho người dân thông qua việc hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi và đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cũng như thu hút đầu tư để tạo việc làm” - ông Lanh nói.

Còn ông Nguyễn Chí Tùng cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện đã có một số doanh nghiệp đến đầu tư, các nhà máy sản xuất dăm gỗ, may mặc đã đi vào hoạt động. Do đó, thời gian đến huyện sẽ làm việc với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho người dân địa phương, nhất là những thanh niên lâu nay sống nhờ vào nghề trộm than vào làm việc. “Huyện cũng đề nghị Công ty CP Than - điện Nông Sơn ưu tiên cho các hộ dân lân cận vào nhà máy để có công ăn việc làm, thu nhập ổn định” - ông Tùng nói.