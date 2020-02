Nông Sơn: Tạm giữ nghi phạm đâm hàng xóm trọng thương

(QNO) - Triển khai xác minh, chỉ sau vài giờ xảy ra vụ việc cụ bà bị đâm trọng thương tại nhà riêng, Công an huyện Nông Sơn đã xác định được nghi phạm và tiến hành tạm giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 4.2, bà Nguyễn Thị L. (SN 1951, thôn Xuân Hoà, xã Phước Ninh, Nông Sơn) bị một đối tượng dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát ngay tại nhà riêng. Đối tượng sau đó bỏ trốn; bà L. được người dân đưa đi cấp cứu, rồi tiếp tục chuyển viện ra Bệnh viện Đà Nẵng do vết thương khá nghiêm trọng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nông Sơn đã khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra. Đến khoảng 1 giờ sáng 5.2, Công an huyện đã xác định được nghi phạm ra tay với bà L. là Lê Văn Hiền (SN 1996, trú cùng thôn). Bước đầu đối tượng khai nhận thực hiện vụ việc do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.