Nữ cảnh sát giao thông ở tuyến đầu

Những ngày qua, người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1 quen với hình ảnh những nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Trách nhiệm, thân thiện là ấn tượng mà những nữ chiến sĩ thuộc Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Quảng Nam để lại đối với người tham gia giao thông.

Nữ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến quốc lộ 1. Ảnh: X.MAI

Trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Núi Thành, giữa cái nắng oi bức của mùa hè, nhưng những nữ cảnh sát giao thông vẫn miệt mài làm việc. Tuần lưu kiểm soát giao thông, thực hiện các hiệu lệnh dừng phương tiện, kiểm tra phương tiện, giấy tờ liên quan, lập biên bản xử lý vi phạm… là các công việc liên quan đến tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông được những nữ cảnh sát giao thông thực hiện nhanh, gọn, đúng quy định của pháp luật.

Đang lập biên bản xử lý vi phạm của một lái xe, Đại úy Lương Thị Thủy Vi kéo chiếc ghế nhựa để lái xe ngồi cung cấp các thông tin liên quan, lúc đầu lái xe có vẻ e dè, nhưng sau đó ngồi xuống ghế để phối hợp cung cấp thông tin.

Anh Lê Minh Thắng - một lái xe cho biết: “Xe tôi bị lỗi chở vật liệu rơi vãi trên đường, cán bộ cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý và giải thích rất cặn kẽ. Tôi thấy mình vi phạm và chấp hành xử lý. Các chị thân thiện trong xử lý công việc khiến tôi cũng thấy dễ chịu hơn”.

Việc các nữ cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát không mới nhưng thời gian trước đây ít thực hiện, các chị thường làm những công tác liên quan đến hành chính. Tuy nhiên, khi có yêu cầu công tác, nữ cảnh sát giao thông sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Với điều kiện hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn, trong đó, gần 30 cán bộ chiến sĩ phải ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trong thời gian dài. Do đó, để duy trì nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, Công an tỉnh đã huy động nữ cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh cho biết: “Việc huy động lực lượng nữ cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, chúng tôi đã xin ý kiến lãnh đạo cấp trên cũng như căn cứ vào tình hình thực tế nhiệm vụ công tác của đơn vị để sắp xếp. Đơn vị cũng rà soát chọn các đồng chí nữ được đào tạo nghiệp vụ bài bản, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát giao thông”.

Thượng úy Trần Phạm Khánh Hoàng - nữ cảnh sát giao thông đã sắp xếp công việc của gia đình, khắc phục những khó khăn để thực hiện nhiệm vụ. Dứt khoát trong hiệu lệnh dừng phương tiện giao thông, chào đúng điều lệnh, kiểm tra các giấy tờ cần thiết của phương tiện, của lái xe theo đúng quy định và nghiệp vụ, Thượng úy Hoàng thực hiện các thao tác trong tuần tra kiểm soát chuyên nghiệp không khác gì các đồng đội là nam giới.

“Tham gia công tác tuần tra kiểm soát, chúng tôi chia làm nhiều khung giờ, cả ban đêm lẫn ban ngày. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đối với nữ cũng khó khăn, vất vả nhưng với trách nhiệm vì công việc, bản thân tôi cũng như chị em đều nỗ lực hoàn thành tốt công việc. Việc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cũng giúp các chị em chúng tôi trau dồi, nâng cao nghiệp vụ, từ đó phục vụ tốt yêu cầu công tác” - Thượng úy Hoàng chia sẻ.

Trung tá Trần Minh Hiếu (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt) cho biết: “Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác nhưng các chị em luôn học hỏi, trau dồi nghiệp vụ để làm tốt hơn nhiệm vụ. Một điều dễ nhận thấy là đối với các lái xe, thường khi bị xử lý hay khó chịu, tìm cách không chấp hành, nhưng khi các nữ cảnh sát thông báo lỗi vi phạm, giải thích về lỗi vi phạm, các lái xe chấp hành nghiêm túc”.

Những nữ cảnh sát giao thông làm việc nghiêm túc, trách nhiệm trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông như những luồng gió mới, tạo hình ảnh thân thiện về người cảnh sát giao thông trong thực thi công vụ.