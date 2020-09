Phát hiện 8 thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

(QNO) - Qua kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke, Công an phường An Sơn (TP.Tam Kỳ) phát hiện 8 thanh niên sử dụng ma túy.

Các đối tượng sử dụng chất ma túy trong quán karaoke Hoàng Gia 5 (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ). Ảnh: X.M

Lúc 4 giờ 30 sáng 12.9, tổ công tác Công an phường An Sơn kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Gia 5 (số 148 Ông Ích Khiêm) do Phan Hoàng Lâm (SN 1991, trú phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) làm quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 2 phòng karaoke đang hoạt động với 8 thanh niên thuê sử dụng (4 nam, 4 nữ). Qua kiểm tra phát hiện 8 thanh niên đều sử dụng chất ma túy.

Các đối tượng khai nhận, chất ma túy được nhân viên cơ sở karaoke cung cấp khi có yêu cầu. Tang vật thu được tại chỗ gồm nhiều dụng cụ sử dụng chất ma túy.

Lực lượng công an đã lập biên bản đối với cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Gia 5 về các vi phạm: để cho người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực của mình quản lý, hoạt động quá giờ quy định, không xuất trình được giấy tờ kinh doanh đủ điều kiện về an ninh trật tự và các giấy tờ liên quan đến dịch vụ kinh doanh karaoke.

Vụ việc đang được Công an phường An Sơn tiếp tục xác minh, xử lý.