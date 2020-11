Phát hiện bồn kim loại in chữ Trung Quốc trôi nổi trên vùng biển Cù Lao Chàm

(QNO) - Sáng nay 14.11, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Hội An) cho biết, trong lúc kiểm tra công tác phòng chống bão số 13, lực lượng biên phòng phát hiện một bồn kim loại hình trụ, màu xám đang trôi nổi trên vùng biển Cù Lao Chàm, cách bờ Bãi Bấc tầm 70m.

Bồn kim loại có chữ Trung Quốc được phát hiện tại vùng biển Cù Lao Chàm. Ảnh: CTV

Qua quan sát, bên ngoài bồn in chữ Trung Quốc và được bảo vệ bởi khung sắt khá chắc chắn, có hình ảnh cảnh báo bên trong bồn chứa chất dễ cháy nổ. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận để đưa bồn kim loại này vào bờ do vùng biển đang có sóng to, gió lớn.

Cách đây một tuần, người dân cũng phát hiện một bồn hóa chất in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) nên trình báo cơ quan chức năng. Bồn chứa khí gas này có chiều dài 6,05 mét, bên ngoài có dòng chữ được xác định là chữ Trung Quốc.