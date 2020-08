Phát hiện tài xế sử dụng ma túy khi lái xe

(QNO) - Lực lượng CSGT Công an tỉnh phát hiện một tài xế dương tính với chất ma túy khi điều khiển ô tô trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Núi Thành.

Ngày 14.8, Công an huyện Núi Thành cho hay đã tiếp nhận điều tra đối với vụ tài xế sử dụng ma túy nói trên. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 13.8, tại km1023+500 trên quốc lộ 1 qua địa bàn xã Tam Nghĩa (Núi Thành), tổ công tác Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh phát hiện xe ô tô ô BKS 92A- 202.97 do Nguyễn Thanh Tú (26 tuổi, thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình) điều khiển theo hướng Nam - Bắc có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Test nhanh tại chỗ đối với tài xế này, tổ công tác phát hiện dương tính với chất ma túy.